El Cacereño lanza una promoción de entradas para la finalísima ante el Guadalajara en el Príncipe Felipe

El Cacereño ya ha activado la movilización de su afición para el partido del viernes a las 21.15 horas ante el Guadalajara en el Príncipe Felipe, una cita decisiva en la pelea por la permanencia en Primera Federación y que en el club se vive ya como una auténtica final. Más incluso.

Bajo el mensaje de que “el Príncipe Felipe tiene que ser una caldera”, la entidad verde ha anunciado una promoción especial para abonados, que podrán adquirir entradas a precio reducido para empujar al equipo en uno de los encuentros más importantes de la temporada. Según ha informado el club, los precios serán de 10 euros en Tribuna y 5 euros en Preferencia.

Además, tanto abonados como no abonados podrán retirar entradas infantiles gratuitas para niños de 6 a 12 años, aunque en este caso deberán recogerse físicamente en la tienda (calle Santa Joaquina de Vedruna). La promoción estará disponible en tienda y de forma online hasta el viernes 24 de abril a las 14.00 horas, en la sección de amigo de abonado. El club ha advertido además de que la promoción no estará disponible en taquilla.

Cartel de la promoción del Cacereño. / EP

La entidad también ha hecho un llamamiento a aquellos abonados que no puedan asistir al partido para que liberen su asiento, con el objetivo de presentar la mejor entrada posible en un duelo de máxima trascendencia.

Una final para sostener la pelea por la salvación

La iniciativa llega después de una jornada que dejó al Cacereño en una situación algo más delicada. El conjunto de Julio Cobos cayó con claridad el pasado viernes en Vigo ante el Celta Fortuna (3-0) y perdió una oportunidad importante para recortar distancias con la permanencia.

El problema no fue solo la derrota, sino también el contexto. Aunque algunos resultados acompañaron parcialmente —como las derrotas del Arenteiro y de Osasuna Promesas—, el empate del Talavera en Lugo y, sobre todo, el punto sumado previamente por el Ourense ante el Real Madrid Castilla hicieron que la jornada terminara dejando un pequeño paso atrás para los verdes.

Así queda ahora la pelea por abajo: Ourense marca la permanencia con 38 puntos, Talavera suma 36, mientras que Guadalajara y Cacereño se quedan con 34. Más abajo aparecen Osasuna Promesas, con 30, y Arenteiro, con 27. La salvación no se ha roto del todo, pero sí se ha encarecido un poco más para el conjunto cacereño.

Una cita clave, puede que definitiva

De ahí que el choque ante el Guadalajara tenga ya todo el aire de una final directa. El Cacereño necesita ganar para sostenerse de lleno en la pelea y volver a meter presión a sus rivales más cercanos. Una victoria reactivaría la lucha en la recta final; un tropiezo reduciría todavía más el margen de error de un equipo obligado ya a responder de inmediato.

Tras el encuentro de Vigo, Julio Cobos quiso pasar página cuanto antes y centrar el foco en lo que viene. “Hay que centrarse ya en el siguiente partido”, insistió el técnico, que también quiso reforzar el vínculo con la grada en este tramo decisivo del campeonato. “No nos hemos sentido solos en ningún desplazamiento”, señaló antes de lanzar un mensaje de compromiso: “Se complica, pero nosotros vamos a dar todo, nos vamos a dejar todo lo que tenemos en el campo”.

Con ese escenario, el Príncipe Felipe se prepara para una noche de máxima presión, con el Cacereño jugándose buena parte de sus opciones de permanencia y el club tratando de convertir el estadio en el impulso que necesita el equipo.