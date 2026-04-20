El Extremadura se la juega todo a una doble carta

Ganar, ganar y esperar. Esto es lo que le queda al Extremadura para soñar con lo máximo esta temporada, que no es otra cosa que el ascenso a Primera Federación. Está tan cerca todo que sólo pensarlo emociona. Pero hace apenas dos meses, se rezaba hasta para no caer a puestos bajos de la tabla. El fútbol es una ruleta rusa. Y al Extremadura, este tipo de riesgos vertiginosos, siempre le han gustado bastante.

Por eso, no es de extrañar que el aficionado azulgrana sea optimista por naturaleza. Aunque dependa de otros. Tras el empate en Chapín ante el Xerez, el Extremadura ya sabe las cuentas claras para soñar con el ascenso. Para jugar playoffs tan sólo basta una victoria en los últimos dos partidos. O bien ante La Unión, el domingo a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera. O bien ante el Linares, una semana después.

Pero el premio Gordo sigue ahí. El título que da el ascenso directo. Ahí, la carta, depende del Águilas, que ahora es líder. Los murcianos visitan el domingo el campo del Estepona, que se está jugando la vida y que actualmente ocupa puestos de playout. Estepona, sin duda, es un campo difícil. Los malagueños llevan siete partidos sin perder y desde el 14 de diciembre sin ceder derrotas en su feudo. Ganar allí, desde luego, no es fácil. Y el Extremadura sueña con la carambola. Ganar a La Unión y esperar un tropiezo del Águilas.

«Nuestras cuentas pasan por ganar nosotros. Nada más». Palabras de David Rocha. El vestuario no quiere saber nada de Estepona ni de nadie. La plantilla del Extremadura sabe que lo importante es ganar cada partido y, especialmente, estos dos últimos. Ganando el primero ya hay fase de ascenso. Y ganando los dos, seguro está el segundo puesto. Eso te da siempre el factor campo en las eliminatorias, como le ocurriera al Cacereño la pasada semana.

No hay más cuentas que esas para el Extremadura. Y todo pasa por la primera carta, que es ganar a La Unión, que se está jugando la permanencia y viene de meterle 4-1 al UCAM Murcia. Tampoco va a ser sencillo lo primero.

Promoción de entradas

Lo que sí quiere el Extremadura es un ambiente como en los mejores partidos. Por ello, el club va a lanzar los llamados ‘Super Días Azulgranas’. Se trata de una promoción que estará vigente durante martes y miércoles, 21 y 22 de abril. Durante esos días, cualquier aficionado podrá comprar entradas a tres euros en cualquier zona del Francisco de la Hera. Además, los abonados, podrán comprar hasta cuatro entradas por sólo dos euros. Eso sí, toda la venta se hará online a través de la web oficial del CD Extremadura.

Con ello, el Extremadura lo que quiere es un ambiente de gala para el que podría ser el último partido de la temporada en el mejor de los casos. Y nadie quiere pensar en el peor de esos casos.

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Para este partido, el Extremadura también estará pendiente de Zarfino, que ayer acabó con un aparatoso vendaje en el codo y está a la espera de pruebas. n