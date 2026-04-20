Nieves Gemio se clasifica para el Mundial Ironman 70.3 de Niza tras subir al podio en Valencia

La triatleta extremeña Nieves Gemio, natural de Alburquerque y miembro del Club Triatlón Don Benito, ha arrancado la temporada con un destacado resultado en el Ironman 70.3 de Valencia, donde logró la segunda posición en su grupo de edad (35-39 años) y selló su clasificación directa para el Mundial Ironman 70.3, que se disputará en Niza (Francia) los días 12 y 13 de septiembre.

Ese billete para el campeonato del mundo era el gran objetivo de la deportista en esta prueba, un reto que le permitirá competir por tercer año consecutivo en un Mundial Ironman 70.3, después de sus participaciones en Taupo 2024 y Marbella 2025.

Mejor marca personal y novena en la general femenina

El Ironman 70.3 de Valencia reunió este domingo a casi 3.000 triatletas de 80 países, en una de las citas internacionales más exigentes del calendario y en la que Nieves Gemio competía por tercer año consecutivo.

Nieves Gemio. / Cedida

La extremeña completó los 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie con un tiempo de 4 horas y 55 minutos, logrando así su mejor registro personal en la distancia. Además, cruzó la meta como novena clasificada de la general femenina, entre unas 350 triatletas, y fue la primera española en entrar en meta.

Este resultado refuerza el gran inicio de curso de la deportista pacense, que afronta con confianza una temporada que continuará en apenas un mes con otro gran desafío: el Ironman de Lanzarote, considerado como una de las pruebas más duras del mundo.

La alburquerqueña, en el segundo escalón del podio. / Cedida

Gemio valoró con satisfacción su actuación en Valencia tras conseguir tanto el podio como la clasificación mundialista. “Muy contenta, se ha dado todo genial”, señaló la triatleta, que destacó también el valor de su rendimiento global en la prueba. “He conseguido la clasificación para el Mundial Ironman 70.3 de septiembre en Francia, además de la segunda posición en mi grupo de edad, con 4 horas y 55 minutos”, explicó.

La alburquerqueña subrayó además que había firmado una de sus mejores actuaciones hasta la fecha. “He logrado mi mejor marca personal, siendo la novena mujer de la general y la primera española en meta”, apuntó. Tras este exitoso estreno, Nieves Gemio ya mira a su próximo objetivo: “Ahora toca descansar, recuperar y preparar Lanzarote”.