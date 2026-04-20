El Cáceres anuncia precios y horario para el partido de ascenso contra el Sant Antoni

Todavía con el eco del triple imposible de Alex Mazaira en Toledo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya tiene fecha, hora y precios para su primer asalto en la fase de ascenso a Primera FEB. El equipo verdinegro recibirá al Class Bàsquet Sant Antoni de Ibiza este sábado a las 20.30 horas en el Multiusos Ciudad de Cáceres, en la ida de una eliminatoria que llega envuelta en la euforia de una clasificación tan agónica como inolvidable.

El club anunció este lunes la política de entradas para un partido que vuelve a cargar de ilusión a la afición cacereña. Los abonados pagarán 10 euros y tendrán además entrada infantil gratuita. Para el público general, el precio será de 15 euros, mientras que la entrada infantil costará 5 euros. También se ha lanzado un pack especial de 20 euros, con un precio de 8 euros para abonados y 12 euros para no abonados, disponible únicamente en oficinas y en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas. La venta estará operativa tanto en oficinas como online y cada abonado mantendrá su asiento habitual.

Un camino muy exigente

El rival ya se conocía desde la noche del sábado, justo después del triunfo del Cáceres en Toledo, pero faltaba por concretar el escenario definitivo del estreno en el playoff de ascenso. El conjunto extremeño, que terminó octavo del grupo Oeste, se enfrentará al segundo clasificado del Este, un Sant Antoni diseñado para pelear por el ascenso y que exigirá la mejor versión del bloque de Jacinto Carbajal.

El Periódico Extremadura

La vuelta se disputará el sábado 2 de mayo a las 19.15 horas, en el polideportivo Sa Pedrera de Ibiza. El ganador avanzará a cuartos de final, donde se mediría al perdedor de la eliminatoria entre campeones que jugarán el Coto Córdoba y el Amics Castelló.

Pero antes de mirar más allá, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad necesita convertir el Multiusos Ciudad de Cáceres en uno de esos escenarios de las grandes noches. La canasta de Mazaira encendió otra vez a la ciudad; ahora toca comprobar hasta dónde puede llegar ese impulso.