Semana muy corta para el Mérida: de domingo a viernes

El Mérida superó su primer match ball para continuar en la pelea por los playoffs una semana más. No ganar en Arenteiro hubiera supuesto decir prácticamente adiós a las aspiraciones; sin embargo, la trabajada victoria por 0-2 en el feudo gallego ha dado lugar a que los de Fran Beltrán suban un puesto, hasta el noveno, y se acerquen a dos puntos del quinto clasificado, aunque se mantiene la distancia de cuatro con respecto a tercero y cuarto.

Al final del choque, Beltrán se mostraba “muy contento” por el resultado y por el juego de su equipo, pues “hemos hecho muy bien las cosas. Sabíamos a qué tipo de partido veníamos y con mucho respeto al rival”. A pesar de que el equipo gallego es el colista, quiso poner en valor que “viene de una actuación impresionante en Barakaldo, donde nadie puntúa, y de que les empaten a ellos en este campo el Celta y el Castilla”. También quiso mostrar su “solidaridad con los jugadores y el cuerpo técnico del Arenteiro. Si no supiéramos lo que pasa, viendo sus actuaciones, pensaríamos que todo está normal, pero es muy difícil que todo esté normal cuando la situación es de tanta dificultad”.

Capi, muy feliz tras su gol y la victoria del domingo ante el Arenteiro. / Mérida AD

Durante el encuentro hubo dos parones muy largos: uno con el primer gol emeritense, a los cuatro minutos, y el otro con el penalti señalado en primera instancia y finalmente anulado a favor de los locales. Ante esta circunstancia, Beltrán indicó que “creo que la Federación está tratando de poner de recursos, que a veces no están funcionando, tenemos que intentar entre todos mejorarlos. Creo que esta vez no fue culpa de los árbitros, sino que no había imágenes y por eso tardaron tanto. Estoy a favor del FVS, pero es desquiciante que en una sola acción se pierdan 10 minutos. Hoy nos benefició, porque el Arenteiro estaba mejor cuando pita el penalti y durante el tiempo de revisión pudimos ajustar cosas para acabar bien”.

El Mérida se acerca al playoff y afronta un calendario decisivo

A falta de cinco jornadas, tercero y cuarto, Pontevedra y Zamora, respectivamente, tienen 52 puntos; quinto y sexto, Real Madrid Castilla y Ponferradina, 50; mientras que el trío siguiente, formado por Barakaldo, Unionistas y Mérida, tienen 48 puntos. Precisamente, de entre todos estos equipos, los emeritenses tienen que ir a Barakaldo en la antepenúltima jornada y recibir al Unionistas en la penúltima.

El calendario y un criterio atrofiado a la hora de poner los horarios han provocado que el Mérida haya jugado el pasado domingo por la tarde en Galicia para volver a jugar este viernes (20.30 horas) en el País Vasco para enfrentarse al Arenas de Getxo. Beltrán quiso darle la vuelta a la posible queja para asegurar que “este tipo de situaciones deben ser un estímulo”.

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El reto de los próximos cinco partidos los ve el entrenador como algo “muy difícil, bonito y divertido. Debe ser una oportunidad para todos nosotros”. Tras esta última victoria, “estamos ahí por méritos propios”.