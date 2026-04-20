Baloncesto. Primera Nacional
ADC Baloncesto, BB Baloncesto Badajoz, BCB y Finca Sagrado Cáceres disputarán la Final Four
Emoción en la última jornada de la liga regular antes de decidirse el título
ADC Baloncesto, BB Baloncesto Badajoz, BCB y Sagrado Cáceres ya están en la Final Four de Primera Nacional masculina. La última jornada de la liga regular dejó definidos los cuatro equipos que pelearán por el título y lo hará, además, con dos derbis en semifinales. El cuadro cacereño medirá al Escayolas Paco ADC Baloncesto con el Finca Sagrado Cáceres, mientras que el cruce pacense enfrentará al BB Baloncesto Badajoz con el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX.
La jornada 22 confirmó el buen momento de los conjuntos que optarán al campeonato. El Finca Sagrado Cáceres cerró la fase regular imponiéndose en casa al líder, Escayolas Paco ADC Baloncesto, por 72-57 en un partido en el que llevó la iniciativa durante la mayor parte del choque. El conjunto local abrió diferencias desde el primer periodo y supo administrar su ventaja hasta el final sin permitir la reacción visitante. En el plano individual destacó Cristian Rodríguez, autor de 13 puntos, 15 rebotes y 24 de valoración.
Triunfos claros en una jornada decisiva
También firmó una victoria contundente el Electromercantil CB Plasencia, que superó por 82-53 al Maven Premium Guadalupe. El equipo placentino impuso su ritmo desde el salto inicial, abrió brecha ya en el primer cuarto con un 25-14 y dejó el partido muy encarrilado antes del descanso. El mejor del encuentro fue Borja González, que terminó con 15 puntos, 7 rebotes y 20 de valoración.
Otro de los marcadores destacados de la jornada fue el del Verde y Sostenible Mérida Masculino, que venció por 103-82 al San Antonio Cáceres Basket. Tras un primer cuarto equilibrado, los emeritenses rompieron el partido en el segundo parcial, con un decisivo 34-16 que les permitió encarrilar el triunfo antes del descanso. El gran protagonista fue Ventura Rodríguez, que firmó 22 puntos, 13 rebotes y 37 de valoración.
BB y BCB cierran el póker de aspirantes
En Badajoz, el BB Baloncesto Badajoz sacó adelante su compromiso ante el Politécnica UEX SM Basket por 51-69. El conjunto local llevó el mando durante la primera mitad, pero los pacenses reaccionaron tras el descanso, le dieron la vuelta al partido con un sólido tercer cuarto, saldado con un parcial de 15-25, y terminaron sentenciando en el último periodo. José Luis Marcos Bote fue el jugador más determinante del encuentro con 20 puntos, 15 rebotes y 33 de valoración.
Por su parte, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX no dio opción al Graginsa UBA Almendralejo y cerró la fase regular con un rotundo 83-47. El choque quedó prácticamente resuelto desde el primer cuarto, en el que los pacenses firmaron un demoledor 31-7. A partir de ahí, el conjunto local amplió su renta antes del descanso y mantuvo el control en la segunda mitad. El mejor del partido fue Rai Rasheed Jeffry, con 17 puntos, 14 rebotes y 29 de valoración.
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