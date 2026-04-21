El delegado del Gobierno agasaja al Sport Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recibido este martes al equipo Sport Extremadura, con motivo de su reciente ascenso a la categoría de plata del fútbol femenino español.

Durante el acto, Quintana ha trasladado su enhorabuena a jugadoras, cuerpo técnico y directiva por una temporada "ejemplar", destacando el "esfuerzo colectivo, la constancia y el compromiso" que han hecho posible este logro deportivo.

El delegado ha subrayado que este ascenso a Primera RFEF "mantiene a Extremadura en el mapa del fútbol femenino nacional y es motivo de orgullo para toda la comunidad autónoma".

Realidad imparable

"El deporte femenino no solo compite y gana, sino que abre caminos, rompe barreras y genera referentes imprescindibles para las nuevas generaciones. Equipos como el Sport Extremadura demuestran que la igualdad en el deporte es una realidad imparable que debemos seguir impulsando desde las instituciones", ha señalado.

Asimismo, Quintana ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el impulso del deporte femenino y la igualdad de oportunidades, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

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El acto ha concluido con una fotografía de familia y el reconocimiento institucional al equipo, que afronta ahora el reto de competir en una categoría nacional de mayor exigencia y consolida su proyecto deportivo y su proyección dentro del fútbol femenino español.