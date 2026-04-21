La Diputación de Cáceres respalda un nuevo viaje de convivencia del equipo inclusivo Sagradown a Málaga

La Diputación de Cáceres vuelve a respaldar al equipo inclusivo Sagradown, integrado por Club Sagrado Cáceres y Down Cáceres, en una nueva experiencia de convivencia deportiva que llevará a una treintena de jugadores y jugadoras a Málaga el próximo fin de semana para compartir jornadas con el equipo inclusivo de la Academia 675 de Churriana, impulsada por el exjugador internacional Berni Rodríguez, campeón del mundo con la selección española.

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, presentó este martes la iniciativa en una rueda de prensa en la que reafirmó el compromiso de la institución provincial con el deporte inclusivo, una línea de apoyo que, según recordó, mantiene desde 2021. Junto a ella participaron Pilar García, presidenta del Club Sagrado Cáceres; Andrés Talavero Blanco, director gerente de Down Cáceres, así como los jugadores Adrián Cantos y Marcos González.

Martín subrayó que la Diputación apoya este proyecto por los valores que transmite, «poniendo el foco en lo que une a las personas y no en lo que les separa». En este sentido, destacó que el baloncesto inclusivo permite que niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad compartan deporte «sin condescendencias ni paternalismos, con deportividad y compañerismo».

Impulso institucional al deporte inclusivo

La diputada recordó que esta iniciativa ya propició anteriores desplazamientos del equipo cacereño, como el viaje a Vitoria para jugar contra un conjunto vinculado al Baskonia o la participación el pasado año en los Magic Games de Pamplona. A su juicio, la evolución del proyecto demuestra que «la semilla de la inclusión» va dando frutos y anima a que más clubes extremeños impulsen equipos de estas características.

Durante la comparecencia también se avanzó la celebración de la quinta edición del campus inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar del 20 al 24 de julio en el Centro Internacional de Innovación Deportiva El Anillo. En él participarán alrededor de 40 chicos y chicas que convivirán durante cinco días en torno al deporte, reforzando relaciones personales y su desarrollo individual.

La presidenta del club, Pilar García, agradeció a la Diputación el respaldo prestado desde el inicio a una idea que, en sus comienzos, parecía «muy novedosa» e incluso «utópica». Según explicó, el apoyo institucional ha sido clave no solo para consolidar el equipo, sino también para sacar adelante campus y viajes que han contribuido a extender esta mirada inclusiva al conjunto del deporte extremeño.

Una experiencia que va más allá de la competición

García defendió que esta experiencia va mucho más allá de la competición. «La inclusión es posible y jugar al baloncesto se puede hacer independientemente de las canastas que se metan o de si somos mejores o peores», señaló. En su opinión, este tipo de iniciativas ponen en valor aspectos como el compañerismo, la ayuda mutua y la convivencia, frente a una visión excesivamente centrada en ganar.

También remarcó el efecto transformador del proyecto en los más jóvenes, al favorecer que niños y adolescentes normalicen desde edades tempranas la práctica deportiva compartida con personas con discapacidad. Esa convivencia, dijo, ayudará a construir en el futuro una sociedad «mucho más natural» e inclusiva. «Más allá del baloncesto, que es la excusa, se trata de cambiar miradas y hacer una sociedad mejor», resumió.

Viaje, convivencia y Liga Endesa

Los propios jugadores pusieron voz a esa experiencia. Marcos González mostró su ilusión por el viaje y por conocer a nuevas personas, al tiempo que defendió que la inclusión es «muy necesaria». Adrián Cantos, por su parte, destacó que el baloncesto le ha dado «muchos amigos» y aseguró que en Málaga se lo van a pasar «muy bien».

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La expedición partirá de Cáceres el viernes por la mañana y pasará una noche en Málaga. Además de los partidos del sábado, el programa incluirá exhibiciones, concursos y actividades de convivencia con el equipo local. Si el tiempo lo permite, también disfrutarán de una tarde en la playa. Como cierre del viaje, la delegación asistirá a un partido de la Liga Endesa gracias a unas entradas facilitadas por la Academia 675 y Berni Rodríguez, antes de regresar de madrugada a Cáceres.