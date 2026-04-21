Diego Gómez Martín (13 de junio de 1999) dice que el Cacereño está muy vivo aún. Este madrileño de nacimiento y segoviano de corazón encarna la convicción de que se puede salvar el equipo de Julio Cobos. Su mensaje no puede ser más nítido en esta entrevista.

Así de directo:¿Se va a salvar el Cacereño?

Sí, sí, por supuesto. La mentalidad de la plantilla del Cacereño es que nos vamos a salvar.

¿Qué mensaje manda a los aficionados para el próximo viernes?

El mensaje es creer, pero está claro que los mensajes se diluyen. Al final hay que dar hechos, hay que ganar. El mensaje es ese: tenemos que ganar para seguir creyendo y no mirar más allá de lo que pasa el viernes a las nueve y cuarto.

¿En el vestuario se hacen cálculos o ya es complicado hacerlo más allá del próximo partido?

En el vestuario creemos que vamos a ganar el viernes y el sábado, cuando nos sentemos a ver y a analizar, ya pensaremos en el siguiente. Pero, como ya te digo, hay que pensar en este partido, porque creo que es erróneo pensar en la semana que viene o la siguiente, o en qué va a hacer uno u otro. Todo el vestuario está mentalizado en que tenemos que ganar el viernes.

¿Cree de verdad que se pueden ganar incluso los cinco partidos que quedan?

Yo creo que se puede ganar el viernes. Se puede ganar a cualquier rival, está claro. A cualquier rival de la categoría se le puede ganar.

¿Qué ha pasado para que el equipo esté ahora en una situación tan complicada?

La categoría es muy exigente. Cualquier error te penaliza mucho más de lo que puede pasar en Segunda Federación. La situación en la que estamos es culpa nuestra, de todos. Pero, una vez que estoy aquí, creo en cada uno de mis compañeros y en que lo vamos a sacar adelante. Pasa por estar mentalizados, por tener una mentalidad fuerte, una mentalidad de ganar, de ir a por el partido.

Sin excusas

¿Se puede decir que el factor suerte no ha acompañado mucho este año al Cacereño?

Bueno, yo creo poco en la suerte. En mi opinión es un factor muy pequeño. Sí que en esos pequeños detalles puede existir, pero creo que hay otros muchos factores que influyen más que la suerte.

¿Qué porcentaje de culpa tienen los jugadores en la situación?

Cada uno tiene su pequeño porcentaje, tanto cada uno del vestuario como cada uno del cuerpo técnico. Para mí todos tenemos el mismo porcentaje de responsabilidad. No hay uno más responsable que otro. Yo soy igual de responsable que cualquier compañero con el que comparto mi día a día.

Entonces, ¿incluye también al entrenador en ese reparto de responsabilidades?

Todos tenemos culpa y quien no lo quiera ver así… Yo asumo mi parte, pero igual que cada uno tiene que asumir la suya. Somos un equipo. Cada uno tiene que ser autocrítico consigo mismo, ser exigente, saber lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y a partir de ahí mejorar.

Cuando firmó por el Cacereño, ¿pensaba que la temporada podía darse así?

El pensamiento siempre tiene que ser positivo de estar lo más arriba posible. Pero estás viendo equipos como el Nástic o el Murcia, con de los mayores presupuestos de Primera Federación, que están sufriendo y metidos en la pelea. ¿Cómo no puedes pensar en algún momento que te puede pasar a ti? La categoría no perdona y cualquier detalle cuenta.

De menos a más

Muchos coinciden en que Diego Gómez ha ido claramente de menos a más en la temporada y que ahora es el delantero más en forma del equipo. ¿Se obsesionó al principio con el gol, cuando tardó en llegar el primero?

No, no creo. Es verdad que a los delanteros se les mira por eso y también es verdad que mi primera vuelta no fue buena, eso es así. No estaba cómodo. Era una nueva ciudad, un nuevo equipo, y muchos factores pueden contar. Ahora me estoy sintiendo más cómodo y yo siempre intento ayudar y mirar en lo colectivo para intentar ganar.

¿El equipo se siente en deuda con una afición que siempre ha estado ahí?

El apoyo es muy grande. Tener aquí a 4.000, 3.000, 5.000 o 6.000 personas viéndonos se agradece y lo valoras. Pero también las críticas tienen que existir y hay que gestionarlas bien, siempre con respeto, para que influyan para bien en el equipo. Nosotros tenemos que mirar lo nuestro y seguir hacia adelante, no podemos estar pendientes todo el rato de las críticas.

Dentro del sufrimiento, ¿sería todavía más especial lograr la permanencia así, tan al límite?

Todo lo que sea sufrir lo menos posible es mejor. Pero la categoría es así: baja un cuarto del grupo, que es muchísimo. Muchas veces hasta mitad de tabla está metida en la pelea por no descender y la otra mitad en la pelea por hacerlo bien. Casi toda la totalidad de los equipos pelea por algo. Es verdad que hay sufrimiento, pero estoy convencido de que se puede conseguir.

El futuro

Si se logra la salvación, ¿te ves continuando en el Cacereño más tiempo o es pronto para hablar de eso?

Lo que quiero es ganar el viernes, el viernes a las nueve y cuarto. Que todo el mundo vaya al Príncipe, que nos apoye, porque lo vamos a dar todo. El que juegue, el que no juegue, el que juegue menos… Todos somos igual de importantes. Hasta ahí puedo leer, porque más allá no sabemos lo que va a pasar.

Más allá del deporte, ¿qué es Diego Gómez aparte de futbolista?

Soy maestro de Educación Primaria. Estoy estudiando las oposiciones poco a poco y, en los ratos libres, también me gusta dar clases extraescolares. Llevo muchos años dándolas y aquí en Cáceres también he tenido la suerte de tener a un niño. Lo hago como hobby, pero sé que va a ser mi futuro trabajo, así que también lo disfruto. El fútbol espero que dure lo máximo posible, porque al final el deporte es mi vida y mi pasión. Es con lo que más disfruto y con esos sentimientos que afloran creo que eso solo se siente con el deporte. Pero también estoy muy contento con mi futuro como docente y espero que poco a poco se vayan dando las cosas.