El Mérida Woka On Three, cuarto en Mataró, su mejor posición de la temporada

El baloncesto 3x3 extremeño sigue dando pasos al frente y lo ha vuelto a demostrar en la última sede de la Liga Nacional, disputada en Mataró, donde el Mérida Woka On Three firmó su mejor actuación de la temporada en categoría masculina al acabar en una meritoria cuarta posición en un torneo de altísimo nivel. Además, la cita dejó otra noticia destacada para el deporte emeritense: tanto el equipo masculino como el femenino han logrado clasificarse para la Copa.

El conjunto masculino tuvo que remar desde el inicio en una fase de grupos especialmente exigente. Las derrotas frente a PbL Las Rozas y Sa Real Ibiza complicaron su camino, pero una victoria decisiva ante Ontibasket permitió a los emeritenses seguir con vida y meterse en las eliminatorias.

Ya en cuartos de final llegó uno de los momentos más brillantes del torneo. Mérida Woka On Three se impuso al Valencia Basket 3x3 en un duelo de máxima igualdad que se resolvió sobre la bocina, con un triple decisivo de Eloy Galofré para establecer el 16-17 definitivo. Ese triunfo metió a los extremeños en semifinales y confirmó el crecimiento competitivo del proyecto.

En la pelea por acceder a la final apareció de nuevo Sa Real Ibiza, rival que ya había ganado a los emeritenses en la fase de grupos. El equipo balear volvió a imponerse, esta vez por 19-12, apoyado en el dominio interior de Nacho Martín. Pese a ello, el cuadro romano cerró su mejor resultado del curso y se quedó a las puertas del podio nacional.

Las chicas

Menos fortuna tuvo el bloque femenino, condicionado por una lesión que dejó a la plantilla con solo tres jugadoras para afrontar una competición especialmente exigente en el plano físico. Aun así, el equipo compitió con carácter en todos sus encuentros, aunque no pudo superar la fase de grupos, y ofreció una imagen de esfuerzo y compromiso, un trabajo que también ha tenido premio con la clasificación para la Copa.