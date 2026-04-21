El Al-Qázeres buscará redimirse en Melilla

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afrontará este sábado a las 19.00 horas en Melilla una final en toda regla por estar en el ‘playoff’. Tras caer en casa ante el Lima-Horta (63-71), el conjunto cacereño se jugará ahora su continuidad en la competición en una última jornada sin margen de error, pero con la convicción, al menos desde el banquillo, de que aún está a tiempo de rehacerse.

Así lo expresó su entrenador, Jesús Sánchez, al término del encuentro perdido el domingo en el Multiusos. Pese al duro golpe que supuso esa derrota, el técnico dejó claro que sigue confiando en la capacidad competitiva de su equipo. «Veo al equipo perfectamente capacitado para ganar el último día y clasificar», aseguró.

El enfoque mental

La clave, a su juicio, estará en la respuesta anímica del grupo y en la manera en la que afronte el partido en Melilla. «Esto tiene que ir de lcómo enfoquemos la semana», reflexionó Sánchez, convencido de que buena parte de las opciones del equipo se jugarán antes incluso de que empiece el encuentro. «Va a ser medio partido en Melilla. Si seguimos lamiendo heridas o si decidimos que es otra final, que esta no pasa nada y que la buena temporada que hemos hecho nos da una segunda oportunidad», añadió.

El preparador cacereño considera que el rendimiento ofrecido durante gran parte de la temporada sostiene ese discurso optimista. «La temporada es tan buena porque hemos estado muchas veces al cien por cien y hemos competido muy bien», explicó. Por eso entiende que, si el equipo recupera su mejor versión mental y competitiva, puede pelear por una victoria imprescindible en una pista exigente.

El peso de la derrota ante el Lima-Horta

Ese mensaje de confianza contrasta con el reconocimiento de que el Al-Qázeres no estuvo a la altura en el momento más delicado ante el Lima-Horta. Sánchez admitió que sus jugadoras se vieron «totalmente superadas por la situación» en un partido que arrancó torcido desde el primer cuarto y en el que el equipo nunca logró asentarse del todo. «Teníamos dos oportunidades y la primera claramente no la hemos sabido aprovechar», resumió.

Según su análisis, el problema no fue solo táctico o físico, sino también mental. El entrenador explicó que el equipo salió quizá «con más ganas de hacerlo que con la energía para ello» y que quedó desbordado por el arranque del rival. Aunque el cuerpo técnico contemplaba la posibilidad de un bajón en algún momento del partido por el desgaste acumulado, no esperaba que llegara tan pronto ni con tanta contundencia. «Veníamos cansadas y con mucha guerra en las piernas y en la cabeza, pero no tan pronto ni de esta manera», señaló.

Victoria Gauna se da la vuelta antes de lanzar. / CARLOS GIL

En su opinión, el encuentro quedó muy marcado por ese bloqueo inicial. «Creo que ha sido más un bloqueo mental de la situación, de verte abajo, de verte que se lo llevaban y no ser capaces de reaccionar», afirmó. El técnico lamentó especialmente que el equipo perdiera desde el comienzo muchas de las disputas que suelen marcar su nivel competitivo: «Todas las batallas de rebote, todas las batallas de balón eran suyas».

Aun así, también rescató una lectura positiva de cara al desenlace liguero. Sánchez recordó que el equipo sí volvió a mostrar por momentos esos «arreones de orgullo y de energía» que tantas veces le han permitido levantarse esta temporada, aunque esta vez el mal primer cuarto acabó siendo una carga excesiva. «La rémora del primer cuarto era demasiado amplia para sacarla», dijo, después de un choque en el que incluso hubo alguna opción final de pelear por el ‘average’.