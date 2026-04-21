Sant Antoni Ibiza, rival temible para el Cáceres

El Class Bàsquet Sant Antoni llega al cruce contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad como uno de los equipos más sólidos de la categoría. El conjunto balear cerró la fase regular como segundo del grupo Este, con un balance de 20 victorias y 6 derrotas, solo por detrás del Amics Castelló, que acabó con 21-5. Su media fue de 83,3 puntos a favor y 73,5 en contra, con un rendimiento especialmente fuerte en casa, donde firmó un 12-1.

Ese segundo puesto le cruza ahora con un Cáceres que se metió en la eliminatoria tras ganar en Toledo por 75-77, en un partido marcado por la ya mítica canasta de Álex Mazaira que dio la clasificación a los verdinegros. En el caso del Sant Antoni, la última jornada confirmó su condición de segundo: ganó al Sol Gironès por 85-74, pero el Amics Castelló también venció en Llíria y conservó el liderato.

La temporada del Sant Antoni ha sido la de un aspirante real al primer puesto casi de principio a fin. Llegó a encadenar siete victorias consecutivas y a ser líder del grupo Este, señal de la regularidad que ha tenido durante buena parte del curso.

Greg Gantt lanza a canasta. / CB Sant Antoni

Nombres propios

En lo individual, el Sant Antoni no ha vivido de una sola referencia, aunque sí ha tenido varios nombres muy marcados en su estructura. Kai Johnson ha sido su principal foco anotador, con 12,8 puntos por partido, muy cerca de Emil Stoilov, que ha firmado 12,3. Tras ellos aparecen Daniel de la Rúa, con 9,9, Santi Paz, con 9,1, Greg Gantt, con 8,4, Jeffrey Solarin, con 7,4, y Rodrigo Gómez, con 7,2. El peso de Stoilov resulta especialmente relevante, porque a su capacidad para producir puntos suma una presencia constante en la pintura.

Una de las claves del Sant Antoni está en el tiro exterior. Greg Gantt, con pasado en el Cáceres en la campaña 2023-24, ha firmado 46 triples de 118 intentos, con un 39% de acierto; Kai Johnson, 32 de 77, con un 41,6%; Santi Paz, 34 de 98, con un 34,7%; Daniel de la Rúa, 22 de 72, con un 30,6%; y Rodrigo Gómez, 28 de 90, con un 31,1%. Es un equipo, por tanto, con varios focos capaces de abrir el campo y castigar desde fuera.

Pero el Sant Antoni no se explica sólo desde el perímetro. Stoilov es una pieza capital en la pintura: en la liga regular ha promediado 7,8 rebotes, mientras que Santi Paz aporta 5,5 y Rodrigo Gómez, 5,0. En la dirección destacan Daniel de la Rúa, con 4,9 asistencias por partido, y Gerard Blat, con 3,8, dos manejadores que ayudan a entender el orden ofensivo del conjunto ibicenco.

En valoración, el gran termómetro estadístico del Sant Antoni es también Stoilov, con 18,4 créditos de media en la liga regular. Por detrás aparecen Daniel de la Rúa, con 14,3, Kai Johnson, con 11,9, y Santi Paz, con 11,4. Son cifras que ayudan a explicar que el Sant Antoni sea un equipo profundo, con varias vías de producción y bastante equilibrio entre dirección, anotación y juego interior.

Salto inicial con Emil Stoilov como protagonista. / CB Sant Antoni

Un técnico experimentado

En términos de experiencia competitiva, al Cáceres le espera un rival acostumbrado a este tipo de escenarios, ya que el Sant Antoni va a disputar su quinto playoff de ascenso consecutivo. No es un equipo revelación ni un segundo clasificado circunstancial, sino un bloque que lleva años instalado en la pelea por subir y que vuelve a presentarse como uno de los aspirantes serios del cuadro.

En el banquillo está Josep Maria Berrocal, un técnico de larguísimo recorrido y con mucha experiencia internacional, pero conviene distinguir bien sus etapas. Como entrenador ayudante, trabajó durante años en el Barcelona -primero en la estructura de cantera y después ocho temporadas en el primer equipo- y más tarde pasó por Panathinaikos, Baskonia, Maccabi Tel Aviv y Bayern de Múnich. Como primer entrenador, en cambio, dirigió al Budivelnyk Kiev, Menorca, Lucentum Alicante, BC Donetsk, Eskişehir Basket, Movistar Estudiantes, Al Muharraq, CB Prat, el propio Sant Antoni y, desde enero de 2026, también a la selección masculina de Macedonia. En su presentación en Ibiza dejó además una frase que retrata bien la ambición del proyecto: ascender es para él "un sueño, un deseo y un reto".