Seis oros y cinco platas para el Team Black Panthers en el Open Nacional de Muay Thai y K1

El Team Black Panthers Almendralejo ha firmado una actuación de alto nivel en el Open Nacional de Cazalegas (Toledo), una de las citas más exigentes del calendario nacional que reunió a un total de 484 competidores. El conjunto extremeño, integrado por luchadores de Almendralejo, Fuente del Maestre y otras localidades, acudió con nueve representantes y logró situarse entre los equipos más destacados del campeonato, tanto por resultados como por el nivel competitivo mostrado sobre el tatami.

En la disciplina de K1, especialmente exigente por su intensidad y nivel técnico, el equipo dejó muestras de su progresión. Lucas Martín, en su debut, consiguió una meritoria medalla de plata, mientras que María Piriz, en su estreno en clase A frente a una rival de perfil semiprofesional, también logró subir al podio con una destacada actuación. Por su parte, Sergio Hermoso protagonizó una de las grandes sorpresas al conquistar dos medallas de oro en su debut, mientras que Rafa Pascual firmó uno de los momentos más destacados del campeonato al imponerse por KO en apenas diez segundos, asegurando un oro de gran impacto.

El nivel técnico del equipo quedó igualmente reflejado en otras disciplinas. Fran Portero, en Muay Thai, completó una actuación muy completa basada en el uso de codos, rodillas y proyecciones, que le permitió sumar dos oros. Eladio Jeremy logró otro primer puesto gracias a su planteamiento táctico, mientras que Joaquín, el competidor más joven, alcanzó una medalla de plata que confirma su proyección. A estos resultados se sumaron las platas de Daniel Rodríguez en Kick Boxing y Ángel Moreno en categoría de peso pesado, este último también en su debut.

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El balance final del equipo fue de 11 medallas, seis oros y cinco platas, sin presencia de bronces, un dato significativo en una competición de alto nivel. Más allá de los resultados, desde el equipo se destaca el crecimiento deportivo y la cohesión del grupo. El entrenador, Tomás Parra, valoró positivamente la experiencia y subrayó la importancia de haber competido al máximo nivel sin incidencias físicas, destacando el compromiso y la evolución de todos los integrantes del equipo.