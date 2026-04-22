La Ciudad Deportiva de Cáceres, sede del Campeonato de España de Atletismo Sub-23

Confirmado. El Centro Nacional de Tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres será la sede del Campeonato de España Sub-23 de atletismo los próxmos días 10, 11 y 12 de julio, después de que así lo acordara la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en la reunión de su Consejo Directivo celebrada el pasado fin de semana en Oviedo.

Se trata del segundo campeonato individual más importante del calendario nacional y de una competición que reúne a algunos de los mejores atletas jóvenes del país. La designación refuerza además el papel de Extremadura como escenario habitual de grandes eventos atléticos, opina la Federación Extremeña, que ha dado oficialidad a la noticia este miércoles.

La decisión llega tras la celebración, el pasado 12 de abril, del Campeonato de España de Media Maratón, 5K y Milla, así como después de la experiencia de la pasada temporada con los campeonatos de España Sub-23 en Badajoz y Sub-20 en Villafranca de los Barros. Según destaca la territorial, todas estas citas se cerraron con un brillante éxito deportivo y organizativo, circunstancia que ha contribuido a que la federación nacional vuelva a fijarse en la región.

En el momento de designar nuevas sedes para los campeonatos nacionales, la Federación Extremeña de Atletismo vio la oportunidad de seguir atrayendo a la comunidad grandes citas del atletismo español y apostó por presentar la candidatura de Cáceres para albergar el Nacional Sub 23. La propuesta contó con un amplio respaldo del Consejo Directivo de la RFEA, cuyos miembros valoraron la capacidad organizativa y las infraestructuras que ha demostrado recientemente el atletismo extremeño.

Apoyo de Diputación y Junta

Tras conocerse la designación, la federación autonómica ha iniciado contactos con las instituciones para avanzar en la organización de un evento de gran magnitud. Tanto la Diputación Provincial de Cáceres como la Junta de Extremadura ya han mostrado su apoyo, conscientes del valor que este tipo de competiciones aportan no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en términos de promoción turística e impacto económico.

La Diputación se ha comprometido a aportar una cuantía económica que será clave para la viabilidad del campeonato y ofreció además las instalaciones deportivas de El Cuartillo como posible sede. No obstante, la competición se celebrará finalmente en la pista del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva (CNTD), dependiente de la Junta de Extremadura, una instalación que ha sido puesta también a disposición de la federación y que ha sido elegida por su ubicación y su excelente estado de conservación.

La Federación Extremeña prevé convocar próximamente a los medios de comunicación para ofrecer más detalles sobre una cita que espera atraer a más de 5.000 personas a Cáceres durante los días previos y posteriores a su celebración. Además del interés deportivo, el campeonato supondrá una oportunidad para proyectar la imagen de la ciudad y de Extremadura como destino vinculado al deporte y al turismo.