Atletismo | World Relays
David García Zurita y Jorge Hernández, convocados con España para los World Relays
Los velocistas del Club Atletismo Badajoz forman parte de la lista de 26 preseleccionados que se desplazará hasta Gaborone los días 2 y 3 de mayo
Nueva llamada internacional para David García Zurita y Jorge Hernández. Los corredores del Club Atletismo Badajoz han recibido la llamada de la Selección Española de Atletismo para acudir a los World Relays 2026, que se disputarán los próximos días 2 y 3 de mayo en Gaborone (Botsuana).
Ambos atletas formarán parte de la expedición inicial de 26 deportistas (14 hombres y 12 mujeres) preseleccionados para competir en una nueva edición de los World Relays. Una competición en la que el equipo nacional tratará de obtener un billete para el Ultimate Championships Budapest 2026 y el Mundial de Beijing 2027.
Mientras que Jorge Hernández competirá en la modalidad 4x100 metros acompañado por Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar y Jaime Sancho, David García Zurita formará parte del equipo de 4x400. Junto al velocista pacense estarán Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Gernández, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos.
La llamada del combinado nacional privará a la dupla del Club Atletismo Badajoz de estar presente en el debut de la entidad pacense en Primera División Nacional. Las instalaciones de La Granadilla acogerán este sábado la primera jornada de la competición, en la que el CAB llega con expectativas pero sin dos de sus máximos baluartes.
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