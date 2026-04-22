Gonzalo Llerena: disgusto, disfrute y fe mezclados en el Coria

Hay temporadas que se miden por los puntos y otras que se recuerdan por las heridas que dejan. En el Coria conviven ahora ambas cosas. El conjunto extremeño encara las dos últimas jornadas con opciones reales de entrar en el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación, un escenario que habría parecido ambicioso al comienzo del curso para un equipo de perfil modesto. Pero lo hace después de un frenazo duro, el 0-4 encajado ante el Tenerife B, y con una baja especialmente dolorosa: la de uno de sus capitanes, el defensa Gonzalo Llerena, que no volverá a jugar esta temporada por problemas en una rodilla.

El golpe en Canarias escuece, pero no tumba. El Coria sigue vivo, dependiendo de sí mismo y mantiene abierta la puerta de un objetivo que, en palabras del propio jugador, “lo hubiésemos firmado al empezar la liga”. Ahí está la clave del momento que atraviesa el equipo: la decepción por el tropiezo más reciente no borra la dimensión de una temporada que ha colocado al club en una posición privilegiada.

Porque el Coria llega al desenlace del campeonato con margen para creer. Dos partidos, dos finales, como repite Gonzalo. El primero, en casa, ante el Elche Ilicitano (domingo, 12.00, La Isla) con la obligación de levantarse tras el correctivo ante el Tenerife B; el segundo, probablemente, con la posibilidad de jugarse todo en un duelo directo frente al Alcalá. En ese equilibrio entre presión e ilusión se mueve ahora el equipo dirigido por Rai Rosa, que ha sostenido durante buena parte del curso el pulso competitivo a los de arriba, más armados económicamente.

Con artroscopia

El centeral, sin embargo, tendrá que vivir ese desenlace desde fuera. Y ahí aparece la parte más amarga del relato. Mientras el Coria sigue peleando por algo grande, él ya ha asumido que su temporada ha terminado. “Yo jodido, la verdad que jodido”, admite. Lleva un mes arrastrando problemas en la rodilla, primero con la esperanza de que fuera algo manejable, después con la certeza de que no había salida que no pasara por el quirófano. Le diagnosticaron un quiste parameniscal que ya conocía de años atrás, se infiltró dos veces y trató de apurar todas las opciones para seguir ayudando, pero la rodilla volvió a fallar. La inflamación persistía, se le quedaba “enganchada” y el lunes recibió la confirmación definitiva: tendrá que someterse a una artroscopia.

Ahí se condensa toda la sensación agridulce de este final de curso. El Coria está en disposición de firmar una de las páginas más destacadas de su historia reciente y uno de sus defensas se ve obligado a despedirse antes de tiempo. “Para mí ya se ha acabado el año”, lamenta Llerena, consciente de que se pierde precisamente el tramo para el que cualquier futbolista quiere estar disponible. Su caso simboliza también la crudeza del fútbol en abril y mayo: cuando más cerca está el premio, más daño hace quedarse al margen.

Y, sin embargo, en su discurso no hay resignación vacía. Hay dolor, sí, pero también una voluntad clara de seguir formando parte de la pelea. “Ayudaremos desde fuera como podamos”, dice. Esa frase encaja con el espíritu de un equipo que ha tenido que convivir en las últimas semanas con sanciones, molestias y bajas, pero que no ha soltado la cuerda. El propio Llerena reconoce que el vestuario ha llegado castigado a este punto, aunque también apunta a la recuperación de algunos efectivos para una semana que considera clave. La idea es sencilla: ganar y obligar a mirar a Coria con respeto hasta el último día.

Con confianza

En ese contexto, el 0-4 frente al Tenerife B no solo fue una derrota dolorosa por el marcador, sino también una llamada de atención. El margen de error se estrecha y el equipo ya no puede permitirse otro paso atrás si quiere conservar su sitio entre los aspirantes. De ahí que el mensaje de Rai Rosa y de su plantilla pase por cerrar filas, proteger la confianza y convertir la decepción en energía competitiva. No es tanto olvidar lo ocurrido como saber absorberlo a tiempo.

Ese es el gran mérito de este Coria: haber llevado la temporada hasta un punto en el que todavía depende de sí mismo pese a los golpes, pese a su modestia estructural y pese al desgaste acumulado. Lo extraordinario no sería solo entrar en el ‘playoff’, sino haber llegado hasta aquí con la sensación de que no se trata de una casualidad, sino del premio a una regularidad construida desde el trabajo.

Sensación agridulce

El Coria se asoma así a un final de temporada cargado de tensión y de esperanza. Por un lado, la herida reciente del Tenerife B; por otro, la posibilidad real de tocar el ‘playoff’. Y en medio, la historia de un central que ve cómo se le escapa el desenlace de “un año tan bonito” cuando más cerca estaba lo mejor. El fútbol le obliga ahora a cambiar el césped por la banda, las disputas por el apoyo silencioso, el esfuerzo físico por la paciencia de una recuperación.

Quizá ahí esté la imagen más poderosa de este tramo final: un equipo humilde que todavía puede hacer algo grande y un futbolista que, roto por dentro y por fuera, tendrá que celebrarlo o sufrirlo desde otro lugar. El Coria sigue soñando. Gonzalo Llerena, también. Aunque ya no pueda hacerlo con las botas puestas.