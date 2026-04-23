Adrijana Knezevic seguirá dirigiendo al Miralvalle

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle anunció este jueves la renovación de Adrijana Knezevic como entrenadora del primer equipo para la próxima campaña y dio así continuidad a su proyecto en Liga Femenina 2. La decisión se tomó después de un curso en el que el equipo estuvo lejos de la zona alta de la clasificación, un escenario distinto al de campañas anteriores, cuando esa franja había sido su hábitat natural. El conjunto placentino cerró finalmente la liga el pasado fin de semana con una victoria ante el Andratx y concluyó el campeonato en la décima posición, con un balance de 10 triunfos y 16 derrotas.

La entidad placentina enmarcó la continuidad de la técnica en una primera etapa al frente del equipo que definió como una campaña «exigente en lo deportivo», aunque también «muy valiosa en el crecimiento del grupo». El club justificó su decisión al destacar «su trabajo, compromiso y la identidad que ha sabido imprimir al equipo», además de su «firme apuesta por el desarrollo de la cantera».

El aprendizaje

Knezevic mostró su satisfacción por seguir al frente del proyecto y resumió así su sentir tras confirmarse la renovación: «estoy muy contenta de continuar en Miralvalle y de seguir construyendo este proyecto». La entrenadora admitió que «la pasada temporada fue dura en muchos momentos», aunque añadió que también «nos ha servido para aprender, fortalecernos como equipo y sentar una base sólida sobre la que seguir creciendo». En ese mismo mensaje insistió en que cree «en el trabajo diario, en el compromiso del grupo y en la importancia de la cantera como base del futuro».

Desde el club, la renovación se valoró como «un paso clave para dar estabilidad al proyecto». Álvaro Estévez, coordinador deportivo de la entidad, aseguró que la entrenadora «representa perfectamente los valores que queremos para nuestro equipo» y subrayó que, «incluso en los momentos más complicados», había demostrado «liderazgo, trabajo y cercanía con las jugadoras». «Estamos muy satisfechos de poder seguir contando con ella», destacó.

Con la continuidad de Knezevic en el banquillo, el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle reforzó su apuesta por «un proyecto sólido, con identidad propia y ambición» para afrontar los retos de la próxima campaña, pese a un curso en el que los resultados quedaron por debajo de las expectativas competitivas de años anteriores.