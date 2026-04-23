El Badajoz se centra en la Puebla mientras espera un milagro

El Badajoz agota las escasas opciones que le restan de alcanzar el liderato del Grupo 14 de Tercera Federación. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se mide este domingo a las 18.30 en el Nuevo Vivero ante una Puebla sin nada en juego con el único objetivo de sumar una nueva victoria y esperar buenas noticias desde Villafranca.

Los pacenses llegan al duelo a un nivel muy alto. El pasado domingo, el Badajoz sumaba su octava victoria seguida tras endosar un contundente 1-4 al Jaraíz tras completar una primera mitad soberbia en la que la efectividad blanquinegra desarboló al equipo de Dani Baños.

Barba, Bermúdez y un doblete de Gus Quezada completaron la goleada pacense en el norte de Cáceres, maquillada por un gol de David Elena cuando faltaba un cuarto de hora para la conclusión del encuentro. Pese a la victoria en Jaraíz, el 0-2 obtenido por el Don Benito en Jerez mantenía la diferencia de cinco puntos a falta de tres jornadas por disputarse.

Tras el partido, Ávila habló con honestidad sobre las posibilidades de alcanzar el liderato. El cacereño reconoció la dificultad que entraña la gesta al no depender de sí mismos y aseguró que su única tarea es seguir ganando y esperar a que el Don Benito puede dejarse algún punto. Un Don Benito que podría proclamarse campeón en caso de sumar la victoria y que el Badajoz no lo haga ante la Puebla.

La Puebla, salvada

Precisamente la Puebla llega al Nuevo Vivero con el objetivo logrado. El equipo que entrena José Enrique Pineda se impuso al Pueblonuevo por 3-1 durante la pasada jornada y selló su permanencia en Tercera por segundo año consecutivo.

El cuadro poblanchino ha experimentado una temporada de altibajos, en la que comenzó a un alto nivel (llegando a situarse muy cerca de puestos de playoff) pero en la que se fue desgastando. A pesar de haber encadenado rachas largas sin ganar, los blanquiazules no han pisado puestos de descenso en toda la temporada.

El último precedente entre ambos equipos deja en buen lugar a la Puebla. En el encuentro de ida, el Badajoz no pudo pasar del empate a uno en el que fue el último partido del 2025 y el tercero en la etapa de Miguel Ángel Ávila en el banquillo.

Aquel sábado de diciembre, el cuadro blanquiazul comenzó adelantándose en el marcador gracias a un gran gol de Abraham Pozo en el minuto 22. Cuando el partido entraba en la recta final de la primera mitad, Borja Domingo lograría hacer el gol de la igualada, dejando el 1-1 como resultado final.

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Con todo, el Badajoz buscará el milagro una jornada más, aunque antes de mirar resultados ajenos deberá sumar una nueva victoria que le permita evitar el alirón de un Don Benito que tiene en su mano el ascenso a Segunda Federación.