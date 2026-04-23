El Cáceres equilibra sus finales apretados

La increíble canasta de Alex Mazaira en Toledo no solo dio al Cáceres Patrimonio una victoria de enorme valor competitivo. También dejó una lectura especialmente sugerente a las puertas del momento decisivo de la temporada, justo cuando este sábado, a partir de las 20.30 horas, arranca la primera ronda de los ‘playoffs’ de ascenso con la visita del Sant Antoni Ibiza al Multiusos. Con ese 75-77 del pasado 18 de abril, el conjunto verdinegro equilibró su balance en los partidos resueltos por cuatro puntos o menos, que ahora presenta un 3-3.

Existe un tópico muy extendido en el baloncesto que sostiene que, a final de temporada, suele equilibrarse el balance en los partidos que se resuelven en la última posesión o en un puñado mínimo de acciones. Son encuentros que muchas veces no dependen solo del juego colectivo o del acierto sostenido, sino de detalles diminutos: una decisión acertada, un rebote, un tiro liberado, una pérdida inesperada o una acción aislada en el momento justo. Por eso se suele defender que, en una muestra amplia, esos finales terminan compensándose. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido al Cáceres, que ha acabado igualando su balance en este tipo de desenlaces.

El primero de esos partidos ajustados llegó en la sexta jornada, en casa, ante el Biele ISB, con derrota por 84-85. El encuentro se decidió de la manera más cruel posible, con un triple sobre la bocina de Ierai Aizpitarte que dejó sin respuesta al equipo de Adrià Alonso. Fue un golpe doloroso, tanto por la forma como por el contexto, y abrió la serie de finales estrechos con una derrota de las que tardan en digerirse.

Otro disgusto

La segunda cayó ante el propio Toledo, en el último partido de la primera vuelta, cuando el Cáceres perdió 95-96 en otro desenlace agónico. El cuadro verdinegro tuvo la opción de llevarse el triunfo en la última acción, pero Matteo Strikker no logró anotar bajo el aro en una acción en la que reclamó falta. De nuevo, el partido se decidió por un margen mínimo y volvió a caer del lado contrario.

La primera gran respuesta del Cáceres en este tipo de finales llegó en la pista del Caja 87, donde se impuso 88-92. Aquel triunfo tuvo, además, un aire premonitorio visto lo ocurrido después en Toledo. La remontada fue culminada por dos hombres que recientemente volvieron a ser decisivos: Álvaro Palazuelos y Alex Mazaira. Entonces, las acciones clave fueron un triple de Palazuelos y dos tiros libres de Mazaira tirando de sangre fría, que terminararon de asegurar una victoria de enorme mérito.

Luis García intenta anotar ante el Biele ISB. / Jorge Valiente

Tirando de remontadas

El cuarto episodio ajustado de la temporada volvió a producirse de nuevo ante el Biele ISB, pero esta vez en Euskadi en la decimonovena jornada. El Cáceres terminó perdiendo 86-82 un partido que tenía bien encaminado. En concreto, faltaba 1:30 y el resultado era 78-80, pero Wildens Leveque falló dos tiros libres y, a partir de ahí, el equipo ya no supo reaccionar. Aquel desenlace dejó otra sensación amarga, porque la victoria parecía muy cerca antes de que se desmoronara en apenas unos segundos.

Sí encontró premio, en cambio, el conjunto cacereño en su visita al Morón, donde ganó 86-87 tras una gran remontada (el marcador era 81-66 a 6:21). En ese caso, la acción clave fue una canasta más adicional de Albert Lafuente en una entrada a canasta ‘kamikaze’, decisiva para completar la reacción del equipo y sellar una victoria trabajada hasta el límite.

La serie quedó definitivamente equilibrada en la reciente visita a Toledo, con esa victoria por 75-77 que cerró el balance en 3-3. La secuencia del triple de Palazuelos, la recuperación de balón y el triple de Mazaira en apenas 6 segundos es historia y permitió al Cáceres cerrar la fase regular con una victoria de valor ‘playoff’ y ajustar sus cuentas pendientes.