El Cacereño afronta este viernes una 'finalísima' contra un rival directo por la salvación

El Cacereño lleva muchas jornadas jugando finales, «desde que comenzó la segunda vuelta», dice Julio Cobos, pero la cita de este viernes en el Príncipe Felipe ante el Guadalajara (21.15 horas) es mucho más que una final, es una finalísima. No hay margen para el rodeo. Después del duro golpe de Vigo, del 3-0 ante el Celta Fortuna y de otra ocasión perdida para apretar la pelea por la permanencia, el conjunto verde afronta un partido que puede marcarlo todo en esta recta final. Lo resume el propio entrenador con una crudeza que no deja dudas: «El equipo que pierda lo va a tener realmente difícil, no está descendido matemáticamente, pero sí que lo tendría muy mal; el equipo que gane sigue respirando y sigue teniendo opciones de poder salvarse». Con eso, admite, «está todo dicho». Es, insiste, «una auténtica final».

La clasificación aprieta y el Cacereño llega a esta noche con la obligación de responder. La mala primera vuelta, en la que solo sumó 16 puntos, ha dejado al equipo en una situación extrema y ha convertido cada jornada de la segunda mitad del campeonato en una batalla sin red. Pero esta vez el vértigo es aún mayor porque enfrente estará un rival directo, con un punto más, 35, pero también atenazado por la urgencia. Guadalajara y Cacereño no juegan solo un partido: se juegan vida.

Levanta el ánimo y sostener la fe

Cobos reconoce que la derrota en Balaídos fue dolorosa, pero durante la semana el trabajo ha ido encaminado a una idea central: reconstruir el ánimo y sostener la fe. «Hay que tratar de levantar el ánimo de los jugadores y creer que todavía se puede», subraya el técnico, que asegura ver al grupo enchufado: «La semana de entrenamiento ha sido una buena semana, teniendo fijado en la mente que hay que ganar como sea».

Alineaciones probablepra el partido ente el Cacereño y el Guadalajara. / EP

Ese «todavía se puede» no es una consigna vacía. Cobos tira de memoria y de experiencias pasadas para recordarle a su vestuario que el fútbol no suele respetar las lógicas del desánimo. «He vivido mil situaciones», explica. Y entre todas rescata una especialmente reveladora: una permanencia que parecía perdida a falta de cuatro jornadas, con tres partidos fuera de casa, después de haber ganado solo uno como visitante en todo el curso. Sin embargo, aquel equipo enlazó cuatro victorias y se salvó. «Parecía imposible», recuerda. Por eso ahora insiste en una convicción que quiere inocular a los suyos y a todo el entorno: «En el fútbol no hay nada imposible; hay cosas que cuestan un poquito más, y nos va a costar, pero en el fútbol no hay nada imposible».

Cabeza... y muchos nervios

La finalísima, además, se jugará con la cabeza tanto como con las piernas. Cobos prevé «un partido de muchos nervios» por la trascendencia del resultado y por el peso que tendrá cada detalle. Ahí estará una de las claves: serenarse en medio del temblor, saber interpretar «los malos momentos» y entender, como recuerda el entrenador, que dentro de un encuentro hay «muchos mini partidos». El equipo que mejor se ayude, el que mejor sea capaz de «campear el temporal», tendrá mucho ganado.

Y en esta noche límite el Príncipe Felipe debe ser parte decisiva del plan. El club ha activado promociones para favorecer la mejor entrada posible y el mensaje es inequívoco: el estadio tiene que empujar como en las grandes ocasiones. Cobos no lo esconde. «Creo que es un partido muy importante para todos, para el Cacereño, para su afición, para toda la gente», afirma. Y añade una petición con forma de llamamiento: «Estoy seguro que se va a vivir un partido donde nuestro público nos va a dar ese oxígeno que muchas veces se necesita para llevarnos a la victoria». No habla solo de apoyo, sino de energía, de ese «plus» que, en noches así, puede levantar a un equipo cuando flaquean las fuerzas.

El Cacereño sabe que quizá no necesite ganarlo todo de aquí al final, pero también tiene claro cuáles son los partidos que no puede dejar escapar. Este es uno de ellos. Porque ganar significaría seguir respirando, mantener viva la persecución y convertir la angustia en esperanza. Perder, en cambio, sería cargarse con demasiadas papeletas hacia el descenso. Por eso este viernes no espera un encuentro más, ni siquiera una final más. Espera una finalísima.