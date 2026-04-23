El Mérida juega en Getxo en ‘modo ascenso’

Fran Beltrán evitó entrar en una polémica abierta, pero dejó claro su malestar por una circunstancia que considera, como poco, difícil de entender. El Mérida jugó el domingo por la tarde en Galicia y vuelve a hacerlo este viernes (20.30 horas) en el País Vasco, ante el Arenas de Getxo, con apenas margen de recuperación entre dos desplazamientos largos por carretera. En una liga marcada por la igualdad y con tanto en juego en este tramo final, cuesta comprender que no haya más sensibilidad a la hora de fijar los horarios para evitar que algún equipo pueda sentirse perjudicado por un aspecto perfectamente controlable.

El técnico romano calificó la situación de «extraña, como mínimo, sabiendo que los viajes los hacemos en autobús y que son desplazamientos de siete u ocho horas». Por eso, la semana ha estado «muy centrada en la recuperación física y mental» de una plantilla a la que ve plenamente mentalizada. «Están muy conscientes, el nivel de activación es muy alto. Independientemente de que estemos más fatigados, hay que sacar todo lo que tenemos; ya descansaremos. Desde que pite el árbitro tenemos que estar dispuestos a darlo todo», señaló.

Un única baja: Gaizka Martínez

La convocatoria presenta una única baja, la de Gaizka Martínez. Beltrán recupera, en cambio, a Jacobo Martí tras cumplir sanción; a Manu Rivas, que no pudo viajar la semana pasada por el golpe en la cabeza sufrido y el protocolo posterior; a Raúl Beneit, cuyas sensaciones «han sido muy buenas»; y a Pipe, que sigue con molestias, aunque el entrenador destaca su compromiso: «Con cualquier otro diríamos que está lesionado, pero siendo él, sentimos que en cualquier momento nos puede ayudar».

En este tramo final del campeonato han reaparecido además futbolistas que parecían haber quedado en un segundo plano, como Capi, Víctor Corral o el propio Manu Rivas. Beltrán lo explica como «una combinación» entre el paso al frente que han dado algunos jugadores y el bajón físico o de forma de otros en una temporada especialmente exigente. «Hay 20 jugadores que están por primera vez en el Mérida y este club quiere cambiar. Es la primera vez que muchos pasan seis horas al día en la ciudad deportiva y que trabajan a estos niveles. Eso también genera desgaste y resta frescura», explicó. El técnico siempre confió en que, cuando llegara su momento, responderían.

Alineaciones probables para el partido entre el Arenas Club y el Mérida. / EP

No quiso adelantar el once, más aún teniendo por delante un viaje largo y una última sesión, pero sí dejó una idea clara de lo que prioriza: «Quedan cinco partidos, la diferencia de nivel no es tan clara, y lo que tengo clarísimo es que los once que jueguen mañana tienen que estar dispuestos a dejarse absolutamente todo. Priorizo esa implicación, esa fuerza y esa energía por encima de todo lo demás». Todo apunta a que la entrada de Martí en el lateral derecho será la principal novedad, mientras el resto de la defensa podría mantenerse.

Igual con uno u otro atacante

En ataque, Beltrán restó importancia a elegir entre Hallsson o Sofiane como referencia. «No cambia la forma de jugar», aseguró. Ambos, explicó, son delanteros más cómodos al espacio, diferentes a Álvaro García, que ofrecía otras soluciones en el juego de espaldas. «Ahora tenemos delanteros que no son tan fuertes en eso, pero sí en otras cosas, y tenemos que aprovechar lo que nos da cada uno», razonó. Hace una semana el elegido fue el islandés, ya que el francés había pasado un proceso febril.

Sobre el rival, espera «un partido distinto», aunque sin renunciar a los rasgos que deben hacer reconocible al Mérida. Del Arenas destacó que es un equipo que ya ha cumplido sus objetivos, con jóvenes formados en grandes canteras del norte y muy conectados con la idea de su entrenador, Jon Erice. «Van a jugar sueltos, se atreven a presionar y con balón, y querrán lucirse delante de su gente», advirtió. Además, recordó los buenos números del conjunto vasco como local y las dificultades de su equipo lejos del Romano. «Cuando hemos ganado fuera no ha sido por brillantez, sino por intensidad y solidaridad. Ese es el partido que tenemos que hacer».

Erice, por su parte, llega satisfecho con la semana de trabajo de los suyos. «Estamos concienciados, concentrados e intensos. A este grupo es una maravilla entrenarlo. Creo que estamos en el mejor momento de la temporada», afirmó. Pese a las dos derrotas consecutivas, ante el primero y el segundo, el técnico considera que esos encuentros también han servido para medir el nivel real de su equipo. «Nos han demostrado que no estamos al nivel de los dos primeros, pero hemos competido y hecho buenos partidos, sobre todo en Tenerife», apuntó.

De cara al duelo ante el Mérida, Erice tiene claro el camino: «Ser nosotros mismos, llevarlos a defender cerca de su área y darle ritmo al partido». Del equipo romano subrayó que «ha cambiado bastante» y que «arriesga mucho menos, especialmente fuera de casa». También avisó de su fortaleza física y del peligro en el balón parado, una de las claves del 3-0 del partido de ida. «Van a querer llegar por fuera y cargar balones al área. Nosotros necesitamos vivir lejos de nuestra portería y ser dominantes», resumió.

El encuentro, además, abre la jornada y brinda al Mérida una oportunidad inmejorable para meter presión en la lucha por el playoff. Si gana en Getxo, dormirá este viernes en quinta posición, a un solo punto del Zamora, cuarto, y del Pontevedra, tercero. También aventajaría provisionalmente en un punto a sus perseguidores más cercanos, con varios enfrentamientos exigentes por delante para todos. En un final de curso comprimido al máximo, cada detalle pesa. Y también cada horario.