Al-Qázeres B y San Antonio se juegan un hueco en la final de la Liga RibéSalat este sábado

Cáceres será este fin de semana el escenario de la Final Four de la Liga RibéSalat de Primera Nacional Femenina, una cita que reunirá en el pabellón municipal Teodoro Casado, en El Vivero, a los cuatro mejores equipos de la competición. Entre ellos estarán los dos representantes extremeños, el MF Renovables Al-Qázeres y el Toyota Novomotor San Antonio, que además se enfrentarán entre sí en una de las semifinales.

Junto a los dos conjuntos cacereños, también pelearán por el título y por seguir en la lucha por el ascenso el Ferial Plaza Guadalajara y el CB CEI Toledo Universidad Laboral. El premio para el campeón será una plaza en la fase de ascenso a Liga Femenina 2.

De este modo, la fase final tendrá una marcada presencia local, ya que los dos equipos cacereños se verán las caras directamente en semifinales. El MF Renovables Al-Qázeres y el Toyota Novomotor San Antonio jugarán este sábado a las 18.00 horas, en un duelo con sabor extremeño y con el pase a la final en juego.

Antes, a las 16.00 horas del sábado, se disputará la otra semifinal, que enfrentará al Ferial Plaza Guadalajara y al CB CEI Toledo Universidad Laboral. Los dos vencedores se citarán en la gran final, prevista para el domingo a las 11.00 horas, también en el Teodoro Casado, un pabellón que acaba de ser reformado.