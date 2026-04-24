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Tenis

Alcaraz no jugará Roland Garros

El murciano ha explicado en sus redes que la lesión que sufre en su antebrazo no le va a permitir jugar ni en Roma ni en París

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EP

Albert Briva

Albert Briva

Drama para Carlos Alcaraz. El murciano ha explicado en sus redes sociales que la lesión que sufrió en Barcelona no le va a permitir jugar Roland Garros, lo que ha admitido ser una noticia dura para él.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí" ha escrito en su instagram.

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