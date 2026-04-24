Alegrón o nada para el Al-Qázeres en Melilla

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura tiene este sábado en Melilla (19.00 horas) una final sin matices. El equipo cacereño visitará al Melilla con una cuenta sencilla y definitiva: si gana, se clasificará para el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge, previo a la final a cuatro para subir; si pierde, se quedará fuera. Después de dejar escapar la primera oportunidad el pasado domingo en el Multiusos ante el Lima-Horta (63-71), el conjunto de Jesús Sánchez tendrá una segunda bala lejos de casa para prolongar la temporada.

El técnico cacereño admitió en su comparecencia pública de este viernes que el equipo vive una semana especial, marcada por la importancia del partido y por las ganas de que llegue el momento de competir. «Llegamos al último partido, por suerte, dependiendo de nosotras mismas», enfatizó.

Eso sí: el golpe ante el Lima-Horta fue duro. Estos últimos días han servido para recomponer al grupo desde el punto de vista anímico. Sánchez reconoció que en los primeros días todavía pesaba «un poco el recuerdo» de la derrota ante el Lima-Horta, especialmente por la forma en la que el mal arranque condicionó el resto.

Sin embargo, el entrenador asegura que el vestuario ha conseguido avanzar. «Creo que hemos conseguido ese cambio de chip», afirmó. La consigna ha sido clara: no quedarse atrapadas en lo ocurrido en el Multiusos y concentrar todas las fuerzas en Melilla. «Ese partido, igual que otros que hemos perdido durante la temporada, ya no nos va a dar nada y teníamos que focalizar todas nuestras energías en este sábado», añadió.

Una segunda final

Ve al equipo «bastante bien, enchufado, metido» y con ganas de sacarse la espina. Después de una temporada larga, con cansancio acumulado y muchos momentos de exigencia, el técnico entiende que el grupo quiere que llegue ya el partido para intentar «desquitarse». Eso sí, sin esconder la dificultad del reto: «sabemos que no es la pista ni el rival más sencillo, pero llegar a la última jornada dependiendo de nosotras mismas también nos lo hemos ganado».

El entrenador del Al-Qázeres explicó que la situación emocional del equipo tiene una particularidad: perdió una final ante Lima-Horta, pero aún conserva otra. «Al final tienes una final y la pierdes, pues lo normal es que tengas que estar lamiéndote las heridas durante mucho tiempo», reflexionó. Esta vez, sin embargo, el calendario ofrece una repesca inmediata. «Al ser dos finales consecutivas, es como: has perdido esta, pero te habías ganado la segunda para poder volver a intentarlo», añadió.

Esa idea ha ayudado al grupo a no detenerse demasiado en la decepción. «Lo han entendido rápido, lo hemos entendido rápido. No hace falta lamentarse más ni darle muchas más vueltas, sino simplemente concentrarnos en lo que está por venir», señaló el técnico. La clave, como ya apuntó tras la derrota del domingo, estará en el enfoque mental. Entonces avisó de que buena parte del encuentro se jugaría antes de empezar: «va a ser medio partido en Melilla. Si seguimos lamiendo heridas o si decidimos que es otra final, que esta no pasa nada y que la buena temporada que hemos hecho nos da una segunda oportunidad».

El valor de la temporada

Para Sánchez, clasificarse para el ‘playoff’ sería más una alegría enorme en producirse que un disgustazo en caso de no lograrse. Recordó que el Al-Qázeres empezó el curso con un proyecto muy renovado. «Teníamos por delante un reto porque teníamos un equipo prácticamente nuevo, mucha gente nueva incluso en la liga», explicó. Desde esa perspectiva, llegar a la última jornada con opciones reales tiene un valor especial. «Si a ese equipo de septiembre le hubieras dicho que con trece victorias te la juegas el último día, lo hubiera firmado», afirmó. Sánchez considera que el grupo ha ido creciendo durante el camino, pese a las dificultades, las bajas y los altibajos.

Por todo ello, el técnico hace una lectura positiva del año. «Por cómo estábamos cuando empezamos y cómo hemos llegado, yo al equipo le doy nota positiva», valoró. Aun así, también sabe que el vestuario quiere algo más. «El equipo ha sido ambicioso toda la temporada», destacó. «Hasta el último día hemos querido y veo a la gente que hasta el último día va a querer».

Una buena baza puede ser que el Melilla llega a la cita con su posición clasificatoria ya resuelta —serán quintas pase lo que pase— y sin jugarse nada a nivel inmediato, pero Sánchez no cree que eso convierta el partido en más sencillo. «Ha estado toda la temporada en los puestos de ‘playoff’ y cuenta con muchas jugadoras que lo hacen bien y un bloque asentado. No es precisamente la pista más sencilla, por mucho que no se jueguen nada», admitió Sánchez. Y precisamente por eso entiende que una victoria allí tendría un valor especial: «si conseguimos esa victoria, todavía le dará más mérito al habernos clasificado».