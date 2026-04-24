Voleibol. Primera Nacional
El Arroyo se fija de plazo el 5 de mayo para confirmar si compite
Adolfo Gómez dice que todo dependerá del grado de compromiso de las jugadoras canteranas
El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, mantuvo este jueves una reunión con el grueso de las jugadoras canteranas el club, con el objetivo de conocer el grado de compromiso de estas de cara a conformar un equipo que milite la próxima temporada milite en Primera División Nacional.
Gómez incidió en que el nuevo proyecto deportivo sería “totalmente amateur y local, con jugadoras salidas de la cantera y basado en tres premisas, compromiso, lealtad y actitud, lo cual descarta realizar fichajes de fuera”.
El presidente de la entidad extremeña estableció de plazo la fecha del 5 de mayo para saber si el proyecto contaba con el suficiente respaldo para proceder a su inscripción en la Federación Española de Voleibol.
Dependiendo de las jugadoras
En este sentido, Adolfo Gómez subrayó que el club hará “lo que las jugadoras quieran, y queda claro que hasta no tener una respuesta positiva de ellas, no se llevarán a cabo movimientos, ni deportivos, ni económicos”.
Gómez informó asimismo que la junta directiva contará con dos nuevas integrantes, las exjugadoras Flor Holgado y Ainhoa Ignacio, aunque también comentó que espera que a ese grupo lleguen más personas.
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
- Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres
- Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
- Plasencia se llenará de música acústica con doce horas y doce escenarios para el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Robe
- Más de 80 queserías participarán en la Feria Nacional del Queso de Trujillo 2026