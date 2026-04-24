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Voleibol. Primera Nacional

El Arroyo se fija de plazo el 5 de mayo para confirmar si compite

Adolfo Gómez dice que todo dependerá del grado de compromiso de las jugadoras canteranas

El presidente, hablando con las jugadoras tras el úlitmo partido liguero, disputado en el Serrano Macayo de Cáceres.

El presidente, hablando con las jugadoras tras el úlitmo partido liguero, disputado en el Serrano Macayo de Cáceres. / Nina Bañegil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El presidente del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, mantuvo este jueves una reunión con el grueso de las jugadoras canteranas el club, con el objetivo de conocer el grado de compromiso de estas de cara a conformar un equipo que milite la próxima temporada milite en Primera División Nacional.

Gómez incidió en que el nuevo proyecto deportivo sería “totalmente amateur y local, con jugadoras salidas de la cantera y basado en tres premisas, compromiso, lealtad y actitud, lo cual descarta realizar fichajes de fuera”.

El presidente de la entidad extremeña estableció de plazo la fecha del 5 de mayo para saber si el proyecto contaba con el suficiente respaldo para proceder a su inscripción en la Federación Española de Voleibol.

Dependiendo de las jugadoras

En este sentido, Adolfo Gómez subrayó que el club hará “lo que las jugadoras quieran, y queda claro que hasta no tener una respuesta positiva de ellas, no se llevarán a cabo movimientos, ni deportivos, ni económicos”.

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Gómez informó asimismo que la junta directiva contará con dos nuevas integrantes, las exjugadoras Flor Holgado y Ainhoa Ignacio, aunque también comentó que espera que a ese grupo lleguen más personas.

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