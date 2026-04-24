Fútbol. Primera Federación
El Cacereño, más cerca de bajar
El equipo de Julio Cobos solamente puede empatar en casa ante el Guadalajara, un oponente directo en la pelea por la permanencia, en un encuentro en el que los verdes firmaron un flojo primer tiempo
1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Javi Barrio, Iván Martínez, Joserra, Diego Guti (min. 61, Nico Conesa), Ajenjo, Berlanga (min. 80, César Gómez), Monerris (min. 80., Iván Fernández), Diego Gómez, Palacín (min. 71, Kensly).
1 - GUADALAJARA: Zarco, Lucas Pérez, Ablanque, Pablo Muñoz, Neskes, Amigo (min. 83, Martínez), Tavares, Víctor, Javi Gómez (min. 55, Unax) Kike, Pablo (min. 83, Guille Perero), Gallardo, Miki (min. 76, Mayo).
GOLES: 1-0-Min. 57: Diego Gómez. 1-1-Min. 62:Unax.
ÁRBITRO: Álvaro Juncal Moreira (Gallego). Tarjetas amarillas al local Guti y a los visitantes Víctor Rodríguez y Kike.
INCIDENCIAS: Minuto de silencio por Teo Santos Panadero, extécnico de la cantera del Cacereño. En el descanso se presentó a los equipos de cantera. 4.723 espectadores. Se abrió la Grada Diputación en un fondo.
No sirven los empates. La igualada del Cacereño ante el Guadalajara (1-1) pone a los verdes al filo del abismo. A cuatro partidos de terminar la liga, puede que haga falta sumar al menos 10 puntos para la supervivencia. Un pésimo primer tiempo no dio la suficiente confianza al decano extremeño, que sigue fallando ante sus incondicionales y que inspira muy poca confianza. Una victoria en los últimos diez encuentros es para hacérselo mirar: así no se puede conseguir el objetivo marcado.
Julio Cobos volvió a contar con Diego Nieves en la portería, relegando a Alex Quevedo tras las últimas erráticas actuaciones del joven guardameta balear. También apostó por el extremo Monerris, que volvía tras sanción.
Era el dueño casi absoluto del balón el Guadalajara, más cómodo sobre el césped, ante un CPC timorato e instalado en su campo por pura impotencia. Precisamente Nieves, que parecía que tenía problemas físicos entonces, salvó el 0-1 a los pies de Dani Gallardo (min. 23). Estaba solo el punta alcarreño. Iniciaba así una actuación estelar el cancerbero manchego.
Contestó el Cacereño con una contra de Pau Palacín, que superó al portero, pero su centro no tuvo al final rematador. Fue esta la única opción nítida en los locales para hacer un gol.
Había mucho respeto entre los dos. Y el cuadro morado estuvo de nuevo cerca del 0-1, pero Nieves otra vez estuvo felino con una intervención salvadora. Al tiempo, el cuadro visitante pidió un penalti sobre Amigo. Rondaba mucho más el tanto el Guadalajara, eso estaba meridianamente claro.
Diego Nieves, sin duda el mejor de largo del equipo, en el fondo una señal muy mala para el decano extremeño, volvió a hacer un paradón sideral tras el cabezazo de Miki Muñoz en el epílogo. Para fortuna de los extremeños, el primer tiempo tocaba a su fin sin más daño que la superioridad del Guadalajara ante un CPC errático.
El Cacereño no estaba al nivel de exigencia y urgencia que requería el partido. Había mucho por mejorar en el segundo acto. Pero los argumentos no convencían a la grada, que pitó al equipo en un par de oportunidades, una de ellas a la retirada a vestuarios.
Segunda parte
El grupo de Cobos tenía mucho margen para reaccionar. Lo necesitaba. Salió con más ambición el cuadro local.
Y tuvo el premio del tanto con un zurdazo espléndido de Diego Gómez, que provocó la histeria colectiva. Por fútbol no lo merecía, pero el fútbol está conceptuado así. Ello dio pie a otra opción, esta de Emi, que fue interceptada por el meta visitante, Zarco. Pero llegó el empate de Neskes con una jugada bien elaborada por la izquierda. El partido volvía a donde se encontraba cinco minutos antes.
El partido pareció roto por momentos, con dos equipos a tumba abierta. Ninguno de los dos podía estar contento con el empate, un bagaje raquítico por la situación casi crítica de ambos. El orden cartesiano del primer tiempo ya fue caos, pero esto solamente duró unos pocos minutos sobre el césped.
Había que ganar. Salió el haitiano Kensly en el 71 por un Palacín muy errático. La tuvo Diego Gómez, pero esta vez no estuvo tan contundente. El duelo estaba muy abierto. Había que quemar las naves.
La tuvo Kensly en los minutos finales, con un Cacereño más dominador. Un arreón final añadió un poco de intriga al final del choque. Pero esta temporada sigue plagada de monumentales disgustos, y el de este viernes duele mucho más. Se estaba ante una opción buena, pero se fue al garete.
Presentación de la cantera: El futuro pinta en verde
El Príncipe Felipe vivió el viernes una de esas imágenes que explican un club mucho mejor que cualquier discurso. Incluso mejor que cualquier ascenso o descenso. En el descanso del partido ante el Guadalajara, y en una noche cargada de tensión por todo lo que había en juego, el Cacereño convirtió el césped en el escaparate de su futuro. Fueron saliendo, uno a uno y por orden de edad, todos los equipos de la cantera verde, desde los más pequeños hasta el juvenil de Liga Nacional, el último en pisar el verde entre aplausos. Fue el Día de la Cantera, sí, pero también una declaración de identidad.
La escena dejó colorido en la grada, orgullo entre las familias y una sensación evidente: la base del club no deja de crecer. Si en la temporada 2021-22 el Cacereño contaba con 265 canteranos, en esta 2025-26 alcanza ya los 404, un 52% más en apenas cinco años. Detrás de esa expansión hay una estructura cada vez más amplia, con 37 equipos en competición, desde zagalines hasta sénior, y un proceso de reordenación que busca profesionalizar la cantera, mejorar la metodología y reforzar la protección del menor.
El crecimiento también se refleja en el rendimiento. Ahí está el cadete C, campeón del grupo 3 de Segunda Extremeña Judex, o el protagonismo de futbolistas como Iker Bidaurrázaga, máximo goleador del juvenil de Liga Nacional con 17 tantos y ya asomado al primer equipo esta temporada. El jugador, habitual además en las dos últimas pretemporadas de Julio Cobos, simboliza esa pasarela que el club quiere consolidar entre el fútbol base y la élite.
Juan Carlos Franco, coordinador de la cantera, resumía así el cambio hace un tiempo: «La marca CPC ya es una realidad consolidada». Y añadía: «La transformación desde que llegó Carlos Ordóñez ha sido total». Lo vivido este viernes le da la razón. Porque el Cacereño se jugaba mucho ante el Guadalajara, pero en el intermedio mostró algo igual de importante: que su futuro también compite, crece y ya llena de verde el Príncipe Felipe. JAIME J. TORBELLINO
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