El Cacereño Femenino se juega media permanencia en casa del Atlético B

El Cacereño Femenino afronta este sábado una de esas citas que marcan una temporada. El conjunto verde visita al Atlético de Madrid B en Alcalá, a partir de las 16.00 horas, en la penúltima jornada de liga y con la permanencia en juego ante un rival que está tres puntos por encima. A estas alturas, las cuentas son tan claras como exigentes: al Cacereño no le vale otra cosa que no sea ganar. Además, el otro implicado por abajo, el Aem Lleida está a dos puntos y juega ante el Osasuna en casa.

El entrenador verde, Ernesto Sánchez, que no esconde la trascendencia del encuentro. «Este partido ya es una final en sí. No podemos mirar más allá de este encuentro contra el Atlético de Madrid B», advierte el técnico, consciente de que el margen de error se ha reducido al mínimo en una recta final cargada de tensión. Después llegará el último duelo en casa ante el descendido Oviedo.

El duelo enfrenta a dos equipos instalados en la misma pelea, aunque con una diferencia importante en el planteamiento: tras el empate de las cacereñas ante el Villarreal, el Atlético de Madrid B podría hacer bueno un empate, mientras que el Cacereño está obligado a sumar los tres puntos. «Va a haber un duelo de intenciones, de máxima tensión y de máxima igualdad», resume Sánchez.

En el detalle

El técnico del conjunto extremeño espera un partido cerrado, decidido por detalles, como buena parte de la temporada. Por eso pide a las suyas competir con madurez y personalidad ante un rival joven, técnico y peligroso, especialmente en su campo. «Es un equipo técnicamente muy bueno y en su casa es muy peligroso», señala. Sánchez recuerda además la última victoria rojiblanca ante el Aem, en la que el filial colchonero fue capaz de remontar incluso con una jugadora menos, una muestra de su capacidad competitiva.

Para el Cacereño, la clave estará en mantenerse firme emocionalmente y no dejarse arrastrar por el ruido que acompaña a estas jornadas decisivas. «Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en nosotras mismas, en nuestro equipo, en nuestras sensaciones y en que cada jugadora dé su mejor versión», insiste el entrenador.

Sánchez quiere un equipo reconocible, sólido y capaz de apoyarse en su experiencia en la categoría. «Es el momento clave de dar nuestra mejor versión, de mostrarnos como un equipo sólido y consolidado, e intentar hacer valer nuestra veteranía y saber estar en la categoría», afirma.

El entrenador también lanza un mensaje claro al vestuario: solo desde el compromiso colectivo se podrá sacar adelante el partido. «Si cada una da su mejor versión, estaremos más cerca de conseguir la victoria, de competir como sabemos y de salvar la categoría», recalca. En cambio, advierte de que cualquier desconexión o actitud individualista puede pasar factura en un escenario de tanta presión.

Apoyo desde la grada

El Cacereño no estará solo en Alcalá. Está previsto el desplazamiento de aficionados con el desplazamiento organizado por la peña Guardianas del Decano, un apoyo que Sánchez considera fundamental en un partido de tanta carga emocional. «Espero responder a ese movimiento de la afición», señala el técnico, que pide a los seguidores que empujen incluso en los momentos más complicados.

«Hago un llamamiento a que se dejen la voz, que cuando las cosas vayan mal animen más que nunca, porque esto lo tenemos que sacar entre todos», asegura Sánchez. El mensaje del entrenador es claro: club, equipo y afición deben caminar unidos hacia el objetivo.

El Cacereño llega a Alcalá con la obligación de ganar. En una penúltima jornada decisiva, el equipo verde buscará una victoria que le permita regresar a Cáceres con vida, confianza y tres puntos de oro en la lucha por la permanencia.