Chasco del Mérida en Getxo

2 - ARENAS CLUB DE GETXO: Anartz Peña; Julen Lartitegi (Marcos Fernández, min. 86), Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Verde, Zabala (Sergio Navarro, min. 57); Collado, Hidalgo (Sustatxa, min. 86), Carlos Mattheus (Troncho, min. 68); y Jesús Vizcay (Bazaga, min. 86). 0 - AD MÉRIDA: Adrián Csenterics; Luis Pareja (Jacobo, min. 74), Javi Domínguez, Javier Lancho, Eudald Vergés; Víctor Corral (Raúl Beneit, min. 74), Geo Almeida (Chiqui, min. 63); Carlos Doncel (Hallsson, min. 83), Martín Solar, Miguel Capi (Benny, min. 63); y Sofiane. GOLES: 1-0, min. 66: Julen Lartitegi. 2-0, min. 91: Bazaga. ÁRBITRO: Bárcenas Torres, del colegio riojano. Amonestó al local Zabala; y a los visitantes Miguel Capi y Geo Almeida.

El Mérida de Fran Beltrán no pudo dar continuidad a su última victoria en el campo del Arenteiro, y perdió en el Municipal de Fadura ante un Arenas mucho más resolutivo de cara a portería (2-0). Los emeritenses, lastrados por su falta de acierto, acabaron cediendo ante un rival que golpeó con fuerza en la segunda mitad, a pesar de que los extremeños nunca dieron por perdido el partido.

El pitido inicial dio paso a un Arenas Club arrollador que buscó imponer su ley desde el primer suspiro. Los vascos, con una marcha más que su rival, no tardaron en avisar mediante una falta de Julen Lartitegi que rozó el metal a los ocho minutos. La tensión se palpaba en el ambiente, y Miguel Capi fue el primero en pagar el precio de la intensidad al ver la cartulina amarilla antes del cuarto de hora. El asedio local continuó con un activo Jesús Vizcay, quien obligó a emplearse a fondo al meta visitante, Adrián Csenterics.

Once inicial del Mérida. / AD Mérida

Ocasiones perdidas

Sin embargo, el Mérida no viajó para ser un mero espectador. Tras sacudirse el dominio inicial, los romanos despertaron de su letargo y empezaron a asediar la portería de un Anartz Peña que se convirtió en héroe por momentos. El conjunto extremeño rozó el gol con un latigazo de Carlos Doncel y un remate a la media vuelta de Capi que heló la sangre de la grada local.

El tramo final de la primera parte fue un auténtico intercambio de golpes sin tregua. La madera evitó el primero del Mérida tras un zapatazo de Javi Domínguez en el minuto 34, acción que obtuvo respuesta inmediata en las botas de un Vizcay que perdonó ante Csenterics. Mattheus también tuvo en su bota el 1-0 con un disparo ajustado que se perdió por centímetros. Pese al frenesí ofensivo y a los intentos desesperados de Lartitegi en el tiempo de descuento, el marcador se marchó al descanso con un empate a cero que no hacía justicia a la cantidad de pólvora quemada sobre el césped.

El segundo tiempo arrancó con un Mérida volcado al ataque, buscando sacudirse el dominio local. Sofiane, que había pasado desapercibido, protagonizó la primera gran ocasión. Los extremeños se animaron tras el aviso y empezaron a encadenar llegadas peligrosas al área. Miguel Capi fue el siguiente en probar fortuna, pero la puntería seguía fallando en los visitantes. La «pólvora mojada» de los romanos contrastaba con la solidez defensiva del conjunto de Getxo. Fran Beltrán movía sus piezas desde el banquillo, insistiendo en un juego vertical y directo.

Víctor Corral busca a un compañero desmarcado. / AD MÉRIDA

Pese al asedio, Anartz Peña se erigió como el gran protagonista, frustrando cada intento rival. Cuando parecía que el gol del Mérida era inminente por el empuje mostrado en el césped, llegó el jarro de agua fría. Una internada eléctrica de Julen Lartitegi por la banda izquierda acabó con el jugador definiendo con maestría ante Adrián Csenterics, subiendo el 1-0.

Salió cruz

El tanto no hundió a los romanos, que demostraron orgullo y siguieron peleando. En el minuto 82, la grada contuvo el aliento cuando Sofiane remató un balón con mucha potencia. El esférico superó al portero, pero se marchó rozando el larguero para desesperación visitante. Con el Mérida volcado en campo contrario, el Arenas aprovechó los espacios atrás. Una contra letal de los rojinegros permitió a Sergio Navarro ceder el cuero con generosidad a Bazaga, quien solo tuvo que empujarlo a la red.

Con el 2-0, el partido quedó sentenciado a favor de los locales de Getxo. Javi Domínguez tuvo la última opción en el descuento, pero el marcador ya no se movería más. Final amargo para un Mérida que puso el fútbol, pero se marchó con una decepción mayúscula.