Optimista tiempo de 'playoffs' para el Cáceres Patrimonio

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad abre este sábado en el Multiusos (20.30 horas) la primera eliminatoria de ‘playoffs’ ante el Sant Antoni Ibiza con la ilusión disparada, la confianza reforzada y la sensación de que el equipo llega al momento decisivo en plena corriente positiva. Jacinto Carbajal no escondió en la previa que el vestuario afronta el primer partido «con muchas ganas», consciente de que se trata de «una eliminatoria de ida y vuelta» y de todo lo que eso implica.

El técnico verdinegro puso el acento en el mérito de haber alcanzado la fase final y, sobre todo, en la forma en la que lo ha hecho el equipo, con la agónica remontada en la pista de Toledo culminada por el triple de Alex Mazaira. «Estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que ha conseguido el equipo, de lo que se ha generado», señaló. La clasificación llegó con una carga emocional evidente y después de una segunda vuelta de mucho nivel: 10 victorias y 3 derrotas para ser el mejor del Oeste. «Ha sido mediático y muy espectacular, lo que da un extra más si cabe», valoró Carbajal.

El entrenador recordó que ya había insistido en las últimas semanas en que, si el Cáceres lograba entrar en la pelea por el ascenso, lo haría con una dinámica especialmente favorable. «Ya hablábamos de que, si entrábamos en ‘playoff’, iba a ser con una inercia muy positiva y yo creo que lo es. Hemos sido el mejor equipo de la segunda vuelta de nuestra conferencia», explicó. Por eso, el Cáceres se presenta a la eliminatoria «con esa ilusión» y con la confianza de haber crecido en el momento adecuado.

El papel de la hinchada

También espera una respuesta importante de la afición. «Va a haber un Multiusos que seguro muestra una de las mejores entradas, o la mejor, de la temporada», afirmó. Enfrente estará un Sant Antoni Ibiza al que concede el máximo respeto, «un gran rival», avisó. Del conjunto balear destacó que «se ha quedado a las puertas, por apenas un partido, de jugar la final de campeones» en el grupo Este, además de contar con «nombres muy potentes» y jugadores con «mucha trayectoria». También recordó la experiencia reciente del club ibicenco: «lleva jugando la final por ascender los dos últimos años».

Alex Mazaira. / CARLOS GIL

Aun así, el entrenador quiere que el Cáceres mire más hacia dentro que hacia el rival. «Nosotros ahora, más que Ibiza, estamos pensando en lo que nos ha traído hasta aquí, como equipo, el crecimiento que hemos tenido, la ilusión que tenemos y el hambre», afirmó. Ese hambre es, precisamente, una de las claves emocionales del momento. «Los chicos quieren alargar esto, están con muchas ganas y no quieren que esto se acabe, así que vamos a agarrarnos con todo a la eliminatoria», añadió.

El formato de eliminatoria a ida y vuelta obliga, en cualquier caso, a manejar los tiempos y los posibles escenarios. Carbajal recordó que no conviene sacar conclusiones precipitadas del primer encuentro. «Hay muchos precedentes en este tipo de eliminatorias en los que nada es definitivo. Ni una ventaja a favor, ni una ventaja en contra», apuntó. Incluso mencionó casos del año pasado «superllamativos», con equipos capaces de ganar la ida «por encima de 25 o 30 puntos» y perder la renta en la vuelta.

Sin obsesiones

Por eso, el técnico no quiere que el Cáceres se obsesione con una diferencia concreta. «En estas eliminatorias hay que estar muy sólidos», explicó. «Un partido lo tienes que ganar sí o sí, pero realmente da igual cuál sea. Puede ser el primero, puede ser el segundo, puedes irte a Ibiza con un resultado cortito, cerrado o con un resultado más amplio a favor o en contra y nada es determinante». La clave, insistió, será mantener la cabeza fría durante toda la serie: «Los chicos saben lo que te juegas a lo largo de estos 80 minutos y tenemos que ser lo más sólidos posibles y estar preparados para cualquier escenario, tanto a favor como en contra».

También abordó la idea de que, en el ‘playoff’, la temporada regular queda atrás. «Los jugadores hablan mucho de que ahora todo el mundo empieza de cero, que da igual lo que hayas hecho hasta ahora», comentó. Carbajal comparte esa idea solo en parte porque «también importa mucho cómo llegas», matizó. En ese sentido, ve una eliminatoria igualada por el buen momento de ambos equipos, que curiosamente han firmado el mismo 10-3 en la segunda vuelta.