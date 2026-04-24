Pádel
Paula Josemaría y Bea González, a semifinales del torneo de Bruselas
La extremeña y la malagueña vencen a Marta Ortega y Martina Calvo por 6-2 y 6-4 en cuartos de final
La extremeña Paula Josemaría y la malagueña Bea González siguen adelante en el Brussels P2 tras superar este viernes en cuartos de final a Marta Ortega y Martina Calvo por 6-2 y 6-4.
La pareja número 2 del cuadro resolvió el encuentro en 1 hora y 50 minutos y confirmó su pase a semifinales después de un partido que encarriló desde el primer set. González y Josemaría firmaron un arranque sólido, cerrado por 6-2, y mantuvieron la ventaja en el segundo parcial para sellar el triunfo con un 6-4.
En semifinales, González y Josemaría se enfrentarán a Claudia Fernández y Sofía Araújo, pareja número 4 del torneo, que también logró su clasificación tras vencer a Jessica Castelló y Lorena Rufo por 6-2 y 7-5.
El cruce medirá a dos de las parejas más fuertes del cuadro femenino. Josemaría y González llegan tras encadenar dos victorias solventes, mientras que Fernández y Araújo confirmaron su condición de cabezas de serie con un triunfo trabajado en dos sets. El duelo pondrá en juego una plaza en la final del torneo belga y será una nueva prueba de exigencia.
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