El Voleibol Almendralejo se despide del ascenso

El Voleibol Almendralejo Extremadura tendrá que esperar para dar el soñado salto a la élite. El conjunto extremeño no pudo ganar ninguno de sus dos encuentros disputados durante la jornada inaugural de la fase de ascenso que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria para subir a Superliga. Tenía un cuadro durísimo y lo pagó caro.

Había mucha ilusión del Voleibol Almendralejo en esta fase de ascenso, no tanto porque fueran favoritos ni nada parecido, sino por las buenas sensaciones que traían para esta fase. Sin embargo, en los últimos días, Almendralejo sufrió la baja inesperada de dos jugadores claves en sus esquemas. Y lo han echado de menos en la fase de grupos.

El club no quiso airear ninguna de estas bajas por si llegaban a recuperarse, pero no pudieron.

En el primer encuentro, Almendralejo cayó 3-1 ante l’Illa Grau, que es el equipo que está respaldado por el Villarreal y ha sido el conjunto que ha quedado primero del grupo A. Todos los parciales fueron muy ajustados y los detalles decidieron los dos primeros sets para los valencianos. Luego Almendralejo recortó, pero L’Illa impuso el favoritismo para terminar ganando.

En el segundo partido ante el anfitrión del torneo, SUAC Canarias, Almendralejo dio la cara, pero terminó derrotado por un claro 3-0 que finiquitó las opciones de ascenso.

Pese a la doble derrota, siendo el único equipo que le había tocado jugar dos partidos en la misma jornada, el Voleibol Almendralejo puede tener la cabeza alta por haber llegado a una fase de ascenso que no entraba en ninguna de las quinielas de la categoría.

También de sobresaliente ha estado la afición. Muchos seguidores de Almendralejo y familiares del equipo han estado arropando a Almendralejo en estos dos vibrantes encuentros de fase de ascenso que ya quedarán para la historia.

La competición continúa este sábado 25 de abril con el partido de Almendralejo por la quinta plaza que le medirá a Arona, a partir de las once de la mañana.

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Por su parte, Grupo Egido se medirá a SUAC Canarias por un ascenso, mientras que San Sadurniño se cruzará con L’Illa Grau para el otro puesto de ascenso a la máxima categoría.