Buen papel extremeño en el Campeonato de España Universitario de Pádel

De notable puede calificarse la actuación de los deportistas que han representado a la Universidad de Extremadura (UEx) en Málaga, durante los CEUs 2026 Andalucia de Pádel. Tras varios años sin representación en esta modalidad, la pareja formada por Javier del Cacho y Álvaro Pozo acudía a la competición con todas las ilusiones puestas en hacer un papel destacado. Impecable la fase de grupo, invictos con tres partidos ganados, con victoria también en el primer partido del cuadro final, lo que situaba ya a la pareja extremeña entre las ocho mejores del torneo.

Equilibrio absoluto

Después se jugaba el partido que daba opciones a luchar por medallas y, siguiendo la tónica dominante en el resto de eliminatorias, todos los puntos se disputaban hasta el límite y la igualdad estaba presente en cada juego, cayendo la victoria, finalmente, del lado de la Universidad de Barcelona por un ajustadísimo 6-7/6-4/7-6.

«Nuestra sincera felicitación, desde el Servicio de Actividad Deportiva de la Uex (Safyde), «a la pareja extremeña por sus resultados, lo que hacemos extensivo a Diego Rama, técnico de Sportem, que ha acompañado a los deportistas en su primera incursión en los nacionales universitarios y que, a buen seguro, se repetirá en ediciones venideras», dice el propio Safyde.

Los extremeños están firmando unos buenos campeonatos en diferentes torneos universitarios nacionales, incluidas medallas.