El Coria se aferra en La Isla ante el Ilicitano a que depende de sí mismo

Último partido de la liga regular en La Isla para un Coria que llega a la penúltima jornada dependiendo de sí mismo para entrar en el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. Para ello, tiene que vencer este domingo al Elche Ilicitano, en horario 12.00, en la primera de las finales en las que se ha convertido este final de temporada.

El equipo de Rai, ya con los deberes hechos, intentará dar la última alegría a su afición después del varapalo sufrido la jornada anterior, cuando cayó derrotado por un contundente 4-0 ante el Tenerife B. El técnico celeste salió contrariado con ese resultado, y la intención es no prolongar la mala imagen.

La temporada está resultando espectacular para el club presidido por Leli Gutiérrez, y una victoria podría poner la guinda al pastel, ya que le permitiría jugarse el puesto de 'playoff' en la última jornada en Alcalá de Henares. En caso de que Tenerife B y Alcalá no salgan derrotados de sus partidos esta misma jornada, la clasificación se adelantaría y el partido en Madrid sería de puro trámite.

Ausencia importante

Esta semana se ha sabido que Gonzalo Llerena será baja lo que queda de temporada, ya que no han resultado positivas las pruebas e infiltraciones en la rodilla a las que se ha sometido para intentar estar disponible en estas jornadas. Se trata de una baja muy importante para Rai, puesto que el central cacereño estaba siendo una de las piezas clave del conjunto celeste.

Los que sí estarán disponibles son Iñaki León y Hugo López, después de superar sus lesiones, junto a Álvaro Domínguez, que regresa tras cumplir sanción por su expulsión ante el Navalcarnero.

Durante la semana, desde el club se ha alentado a la afición para que llene las gradas de La Isla, como ya ocurrió en el último partido, en el que se dieron cita alrededor de 1.400 espectadores. El técnico también ha hecho un llamamiento a los aficionados para que apoyen en masa al equipo y este se sienta arropado ante el filial del Elche. Por ello, se espera un gran ambiente en las gradas de La Isla.