Enorme el Cacereño Femenino, que gana y depende de sí mismo para salvarse

0-ATLÉTICO DE MADRID B: De Isidro, Leyre, A. Fernández, Raquel Gómez, Miranda (Huerta, 76’), Celia Gómez, Miñambres (Gallinas, 56’), Noa Ortega (Alejandra, 46’), Barrios, Longobardi (Indias, 46’) y De la Villa (Elsa, 56’). 2-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Ale López (Tsubaki, 56’), Marina Mielgo, Victoria Arévalo (Sara Pérez, 81’), Cora Jiménez, Midori, Yui Fukuta, Sara Rubio (Bella, 81’), Carmen Acedo, Nerea (Yorladiz, 56’), Sara Carrillo (Lezcano, 66’), Carmen Acedo. GOLES: 0-1 (20’): Sara Carrillo (penalti). 0-2 (74’): Cora Jiménez. ÁRBITRA: Noelia Badia González. Tarjeta amarilla a Leyre y Alejandra; y a las visitantes Victoria Arévalo, Acedo y Bella. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de Primera Federación femenina disputado en la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares.

U auténtico partidazo del Cacereño Femenino frente al filial del Atlético de Madrid permite a las verdes salir de la zona de descenso a falta de tan solo una jornada para la conclusión. Los goles de Sara Carrillo de penalti en el primer tiempo y de Cora Jiménez en el tramo final del partido sirvieron para sumar tres puntos a domicilio trascendentales para la permanencia en la categoría. No solo son tres puntos, también el golaverage particular con un Atleti que con esta derrota entra en la zona de descenso. El sábado (16.00, Pinilla)el Cacereño deberá cerrar la permanencia en casa frente a un colista ya descendido como el Real Oviedo. Y es que lo tiene todo de cara para lograr la meta.

Todos las opcionespara salvarse pasaban por conseguir una victoria ante el filial en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. «No nos vale otra cosa que no sea ganar», reconocía Ernesto Sánchez, el técnico. Cualquier otra cosa que no fuese sumar tres puntos podría complicar muchísimo las posibilidades de alcanzar el objetivo e, incluso, podría llegar a significar el descenso matemático a falta de una jornada. El SEAM ganaba a Osasuna al final y ello no ayudaría.

De esta manera, y con el apoyo de un grupo de aficionados - la Peña Cacereña Guardianas del Decano - en las gradas, el Cacereño Femenino salió al terreno de juego con la convicción de la transcendencia del partido.

Aficionados del Cacereño, este sábado en Alcalá. / Julia J. Funes

A por todas

Las verdes salieron con todo a por los tres puntos. No tardaron en llegar las ocasiones y el peligro a la portería custodiada por Alba de Isidro a través del juego directo y los centros al área. A los diez minutos de juego, un centro de Midori no llegó a encontrar a Sara Carrillo y, cinco minutos más tarde, de nuevo la delantera no lograba llegar al centro lateral de Sara Rubio. La insistencia acabó dando sus frutos y antes de cumplirse el minuto 20, el colegiado señaló la pena máxima en el área local. Penalti a favor del Cacereño que Sara Carrillo lograba convertir para adelantar a las visitantes.

El primer paso se había logrado, pero las visitantes no bajaron el ritmo y siguieron atacando las proximidades del área rival. Dispuso de varios saques de esquina que pudieron sorprender a la defensa local, pero la ventaja por la mínima se mantuvo a la conclusión de los primeros 45 minutos.

Control

En el segundo tiempo las cosas no cambiaron y el Cacereño Femenino mantuvo la iniciativa y el control del ritmo del esférico. No obstante, tuvo que aparecer Delia para salvar los muebles y evitar el empate. Después de ello, el partido entró en un periodo de tiempo donde ninguno de los dos conjuntos amenazó la portería contraria y apenas se vieron ocasiones de peligro. Ambos entrenadores decidieron mover fichas y realizar un carrusel de cambios que bajó el ritmo del encuentro. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora para la conclusión del duelo, llegó el golpe definitivo de las cacereñas para llevarse los tres puntos.

Un golazo de Cora Jiménez de córner amplió ventajas y ganaba el golaverage. Nada más lejos de la realidad, porque quedaban aún 15 minutos más el tiempo añadido que no iba a ser poco tras varios minutos donde el juego se detuvo durante el segundo tiempo. Antes de que se confirmaran los ocho minutos de tiempo extra, Sara Pérez estuvo a punto de marcar el tercero pero su disparo se estrelló con el larguero. Al final, euforia absoluta en jugadoras y afición.