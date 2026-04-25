Una excepcional Raquel Laneiro mete al Al-Qázeres en 'playoff'

70-MELILLALASALLE: Davydova (4), Clara Cáceres (8), Torrubia (4), Laia Moya (5), Torreblanca (12) -cinco inicial- Lucía González (0), Carmen García (9), Alejandra Sánchez (23), Hernangómez (5). 75-ALTERENERSUNAL-QÁZERES: Raquel Laneiro (26), Lucía Méndez (0), Nerea Liste (13), Inés Tavares (9), Josephine Filipe (16) -cinco inicial- Laura Salmerón (2), Lucía Fontela (5), Clara Prieto (2), Victoria Gauna (2). MARCADORPORCUARTOS: 19-23, 40-37, 53-57 y 70-75. ÁRBITROS: José Sánchez Jiménez y Daniel López Illán. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Guillermo García Pezzi.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se metió en ‘playoff’ de ascenso con una gran victoria en la pista del Melilla Ciudad del Deporte La Salle por 70-75, en un partido en el que las cacereñas lograron cimentar su triunfo en dos excelentes últimos cuartos. Raquel Laneiro, excepcional, brilló por las visitantes, siendo la máxima anotadora con 26 puntos. El rival de las extremeñas será el Osés Ardoi navarro, con el primer partido en Cáceres el próximo fin de semana.

Las locales se vieron superadas por las buenas selecciones de tiro de las chicas de Jesús Sánchez, Tras un triple de la base portuguesa, que lideró la ofensiva visitante con sus 7 puntos anotados hasta el momento (5-9), cuando solo se llevaban 2 minutos de juego. Su compañera, Liste, le acompañó en ataque e hizo daño en el juego interior que pusieron a su equipo con un +6 (5-11) a los 3 minutos.

Ventaja local

Sin embargo, el Melilla La Salle aumentó su intensidad defensiva, impidiendo posiciones cómodas de tiro de su rival, mientras que mejoraron en su balance ofensivo, logrando un parcial de 6-0, que le devolvió las tablas al marcador (11-11) a los 4 minutos. Liste mantuvo con ventaja a las visitantes con una cantas, que puso el 11-14 en el ecuador del primer cuarto, pero las melillenses consiguieron darle la vuelta al marcador y colocarse con una renta de tres (19-16) tras un último triple convertido por Alejandra Sánchez.

No obstante, el conjunto cacereño no se dejó amedrentar tras la reacción local y le hizo un parcial final de 0-7 en los últimos dos minutos, tras un triple anotado por Filipe, una canasta de Victoria Gauna y dos tiros libres de Clara Prieto, que le dejó con una renta de +4 (19-23).

El Al-Qázeres no entró bien en el segundo cuarto, recibiendo un parcial en contra de 8-0 en los dos primeros minutos, que les dejó por detrás en el marcador con el 27-23 (12´). A las extremeñas les costó anotar en ataque y en defensa bajaron su nivel, todo lo contrario que el bloque local, que se creció, mejorando su balance defensivo y ofensivo, lo que provocó que se marchara con ocho arriba (32-24) a los 14 minutos tras una última canasta de Hernangómez.

Alternativas

Sin embargo, el conjunto visitante apretó en defensa y encontró su inspiración ofensiva para neutralizar su desventaja con un parcial de 0-8, gracias a cinco puntos consecutivos de Liste, con un triple incluido, y otro triplazo de Raquel Laneiro, que colocaron el marcador en 32-32 a los 16 minutos. Un tiro libre de Fontela puso a las visitantes de nuevo con una mínima ventaja (36-37) a los 18 minutos, pero un último parcial de 4-0 para las locales dejó el marcador al descanso con el resultado de 40-37.

El tercer cuarto se inició con un conjunto melillense que llegó a alcanzar una renta de +5 (46-41, 22´) tras una canasta anotada por Laia Moya. Sin embargo, un parcial de 2-8, llevado de la mano por una inspirada Laneiro, autora de un triple, que estuvo acompañado por otro de su compañera Tavares, que también convirtió otros dos tiros libres, le puso de nuevo a las extremeñas con una renta a su favor de uno arriba (48-49) a los 23 minutos. Un triple de la local Hernangómez le devolvió la ventaja al Melilla Ciudad del Deporte (53-51, 26´), pero el Al-Qázeres respondió con otro lanzamiento exterior de Laneiro, que le volvió a poner por delante en el marcador (53-54, 27´). Los tiros libres dieron al equipo cacereño una ventaja de +4 al final del tercer cuarto (53-57).

Reacción local

El conjunto local quiso rápidamente dar la vuelta al partido en el comienzo del último cuarto, pero las extremeñas, concentradas tanto en defensa como en ataque, siguieron manteniendo su ventaja de cuarto arriba (56-60) a los 32 minutos tras un triple de Filipes. Sin embargo, el cuadro local siguió en su empeño de voltear el encuentro, y lo logró con un parcial de 9-0 que le permitió adquirir una renta de +5 en el ecuador del periodo final (65-60), pero el equipo cacereño le mantuvo el pulso a su rival y le devolvió un parcial de 0-6, que le puso de nuevo por delante en el electrónico (65-66, 36´), gracias a una última canasta de Liste.

Sin embargo, una excepcional Laneiro lideró el ataque de su equipo en el tramo final del partido, logrando dos triples consecutivos, el segundo increíble ‘a la remanguillé', que pusieron al Al Qázares con cinco de ventaja (70-75) a falta de 35 segundos para la conclusión. El marcador no se volvió a mover y el equipo extremeño logró su objetivo a lo grande. n.