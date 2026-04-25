Natalia Fischer y Raúl Rodríguez, medallistas en el Campeonato de España de Gravel

Natalia Fischer y Raúl Rodríguez firmaron una brillante actuación para el Extremadura-Ecopilas UCI MTB en el Campeonato de España Absoluto de gravel, disputado en la Gran Fondo Sierra de Alcaraz, en Alcaraz (Albacete). Aunque el gravel no es la disciplina principal del equipo, sus corredores ya habían dejado muestras de competitividad en anteriores participaciones, y esta vez completaron una jornada sobresaliente en tierras manchegas.

Fischer volvió a demostrar el extraordinario momento de forma que atraviesa y se proclamó campeona de España de gravel por primera vez. La corredora del Extremadura-Ecopilas, que el pasado año fue subcampeona nacional en Llerena, dominó con autoridad un recorrido de 120 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado.

Llegó en solitario a la meta con un tiempo de 3:02:32, aventajando en más de ocho minutos al grupo perseguidor, encabezado por Lidia Castro, Carlota Casanueva, Marta Torá, Tamara Seijas y Maier Lozano. Este nuevo título llega apenas una semana después de conquistar su sexto campeonato nacional de BTT maratón.

Con poderío

La gran jornada del conjunto extremeño se completó con el bronce de Raúl Rodríguez en la prueba masculina. El segoviano, incorporado al equipo en 2025, volvió a mantenerse entre los favoritos durante toda la carrera y esta vez sí pudo transformar su trabajo en un resultado de prestigio.

Alberto Barroso y David Valero se jugaron la victoria con un tiempo de 3:24:06, mientras Rodríguez resolvió con éxito un emocionante esprint final para subir al podio del Nacional de gravel 2026. Un resultado extraordinario que confirma la impresionante temporada del Extremadura-Ecopilas.