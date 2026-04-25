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Paula Josemaría y Bea González, a la final de Bruselas
La extremeña y la malagueña tuvieron que remontar un set en contra ante Claudia Fernández y Sofía Araújo
La extremeña Paula Josemaría y la malagueña Bea González ya están en la final del Brussels P2 después de remontar este sábado en semifinales ante Claudia Fernández y Sofía Araújo, pareja número 4 del torneo, por 3-6, 6-3 y 6-0.
La pareja número 2 del cuadro tuvo que reaccionar tras un primer set complicado, en el que Fernández y Araújo se adelantaron con un 6-3. González y Josemaría encontraron mejores sensaciones en la segunda manga, elevaron el ritmo y devolvieron el mismo marcador para igualar el encuentro.
El partido se resolvió en un tercer set de claro dominio para la extremeña y la malagueña. Josemaría y González firmaron un parcial definitivo de 6-0, sin conceder margen a sus rivales, para cerrar una victoria de peso y confirmar su presencia en la final del torneo belga.
El triunfo permite a Josemaría y González dar continuidad a su buena semana en Bruselas, donde ya habían superado en cuartos de final a Marta Ortega y Martina Calvo por 6-2 y 6-4. Tras encadenar una nueva victoria ante una de las parejas más fuertes del cuadro, la número 2 del torneo peleará ahora por el título.
Su rival en la final saldrá del partido entre Delfina Brea y Gemma Triay, pareja número 1 del torneo, y Tamara Icardo y Claudia Jensen, cabezas de serie número 5. Ese encuentro comenzó justo después de la semifinal disputada por Paula Josemaría y Bea González.
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