"Ahora es cuando" se decide todo en la Tercera extremeña

‘Ahora es cuando’. Como en aquella gira (y canción) del inmortal placentino Robe, el momento de la verdad ha llegado a la Tercera extremeña. A falta de tres jornadas para el final de la liga, el torneo desemboca en una sucesión de hechos irrefutables que van a ir sucediéndose en los próximos 15 días.

El Don Benito roza el ascenso directo, del que le separan cuatro puntos, si no ayuda un improbable freno de la imparable trayectoria del Badajoz. Moralo y Azuaga se enfrentan buscando asegurarse una plaza en el ‘playoff’, con Jaraíz, Cabeza del Buey, e incluso Villafranca, al quite. Y en la zona baja Montehermoso y Calamonte pueden descender este domingo si no lo remedian con una victoria.

Tarde de pasión

En un campeonato en el que las mañanas de los domingos han tenido mucho peso en los meses pasados, esta vez la principal dosis de emoción estará en los partidos vespertinos. A la misma hora juegan sus respectivos compromisos los dos primeros. En el Villafranca-Don Benito (18.30) se entrelazan las ilusiones visitantes de alcanzar un triunfo que casi confirme su ascenso a Segunda Federación, con las de los locales por seguir optando a una plaza en el quinteto de cabeza. Y en el Badajoz-Puebla (18.30), los visitantes llegan matemáticamente salvados a la cancha del equipo que no solo intentará frenar el alirón del Don Benito, si no también de seguir sumando victorias (lleva ocho seguidas) para asegurarse la Copa del Rey.

También por la tarde se juegan dos partidos con drama posible para los visitantes. En el Cabeza del Buey-Montehermoso (18.00) los locales compiten en un estrecho margen que deja fuera o mete dentro del playoff; los visitantes saben que no ganar puede llevarles a descender a Primera División Extremeña. Y dos implicados directamente en la lucha por la permanencia se miden en el Pueblonuevo-Calamonte (18.00); para los locales ganar es seguir vivos en Tercera, para los visitantes perder es caer posiblemente de forma irremediable en el descenso.

Más por arriba

Y en el Moralo-Azuaga (13.00) se juega en este curioso horario otro de los grandes duelos de la jornada. Ambos buscarán una victoria que asegure al que lo consiga una plaza en las eliminatorias de ascenso. Tal y como va este final de temporada, este puede ser un ensayo para un previsible cruce entre ambos en el ‘playoff’. Atento a este partido, porque son los dos rivales que le anteceden en la tabla, estará el visitante del duelo Llerenense-Jaraíz (18.30), los locales por su parte compiten por romper su mala racha de resultados.

Mucho se juega el equipo de Cáceres en el Diocesano-Santa Amalia (12.00). Dos equipos cercanos en la zona baja que buscan oxígeno para escapar de complicaciones de última hora. En el Montijo-Gévora (12.00) el que mas se juega es el visitante que mira con preocupación la cercanía de los competidores en la zona peligrosa. Y en el Villanovense-Jerez (12.00) ambos echan de menos más intensidad en sus ambiciones en este final de liga, aunque los serones encuentran en las matemáticas un resquicio para subir en el tabla hacia posiciones de privilegio.