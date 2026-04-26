El Barça asalta la pista más difícil y arrebata al Baskonia la cuarta plaza

En la que fue su casa durante seis años, y que era ahora la pista más difícil para cualquier visitante -solo había vencido el Valencia-, Tornike Shengelia dio una respiro para el Barça. Herido por la eliminación en la Euroliga, el equipo azulgrana debía reconectarse a la Liga, donde su presente tampoco es nada halagüeño. El magnífico e importante triunfo a domicilio sobre el Kosner Baskonia (92-95) se visualiza con la cuarta plaza en la tabla y la ventaja de campo en la primera ronda del play off.

Con 20 puntos y 6 rebotes (26 de valoración), Shengelia fue el líder de un Barça que se fortificó con sus hombres altos ante el poderío exterior del Baskonia. Will Clyburn aportó 15 tantos y Jan Vesely 14 y cerraron el rebote, fundamental para que los vitorianos no pillaran el último balón que les daba el acceso a la prórroga. Los errores individuales retrasaron el cierre del partido hasta que faltaban 8 segundos.

Arranque arrollador

"Estoy muy orgulloso de mi equipo porque tras una derrota como la de Mónaco no era fácil lograr una victoria. Hemos enseñado carácter y alma los entrenadores y mis compañeros", proclamaba Shengelia, subrayando la entereza de principio a fin de un Barça que entraba en la cancha maltrecho y que titubeó en los instantes decisivos.

El 3-2 con el triple de Mamadi Diakite fue la única ventaja del Baskonia hasta el 54-52 del minuto 24 en su lenta progresión para rehacerse del 3-19 inicial. El arranque arrollador del Barça vino acompañado por la distracción de los locales, aún relajados por los fastos previos que rememoraron la conquista de la Copa.

Marcos, el jefe

Nikola Kusturica figuró en el quinteto de salida y estuvo a la altura, igual que un Juani Marcos investido con el poder del jefe por la nueva ausencia de Tomas Satoransky. El base checo viajó de Mónaco a Barcelona, aquejado de dolores lumbares. Marcos aportó dirección y 11 puntos, defendió hasta sumar cinco faltas y cedió una posesión que pudo costar muy cara al tardar más de cinco segundos en sacar de banda con el 91-94.

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Rodion Kurucs impulsó al Kosner a poder abrir el último cuarto con una mínima ventaja (69-68) y el duelo entró en una nueva dimensión. La proximidad del final penalizaba cualquier error vista la igualdad del marcador. Desconectado Luwawu-Cabarrot, lLe tomó el relevo Eugene Omoruyi aprovechando la ausencia de Punter y, sobre todo, la de Shengelia, el más completo de los azulgranas para plasmar la mayor ventaja local (76-72). La dinámica del partido había cambiado por completo pero el Barça encadenó tres triples seguidos de Marcos, Vesely y Brizuela que transformaron el marcador (78-88). El Barça pudo administrar el desenlace y esa fue una gran ventaja.