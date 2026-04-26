El Cacereño Femenino se obliga a no mirar atrás

El Cacereño Femenino salió de Alcalá con una victoria de esas que alientan el ánimo de un vestuario, pero no el discurso. El 0-2 ante el Atlético de Madrid B dejó al equipo en una situación favorable para alcanzar la permanencia en la última jornada, pero tanto Ernesto Sánchez como Cora Jiménez se encargaron de poner el freno nada más terminar el partido. Había motivos para celebrar, sí. Pero también una idea repetida con claridad: el trabajo no está acabado y la supervivencia real se dirimirá el próximo sábado en Pinilla (16.00) ante el Oviedo.

El entrenador cacereño definió el triunfo como «uno de los mejores partidos en cuanto a colectivo de la temporada», una frase que explica bien lo que significó la tarde para el grupo. No solo por ganar en un campo complicado, sino por la forma de hacerlo, con un equipo reconocible, solidario y capaz de sostenerse en el esfuerzo en un momento límite del campeonato.

«Esta temporada está siendo muy dura, estamos sufriendo mucho y nos tocaba hacer un partido como este», reconoció Ernesto Sánchez, satisfecho por ver cómo el equipo encontró por fin ese premio que tantas veces se le había escapado. El técnico habló de esa moneda que cae de cara, de una fortuna que esta vez sonrió al Cacereño, pero sobre todo del desgaste de unas futbolistas que, según subrayó, hicieron «un trabajo brutal» ante un rival que también se la jugaba.

Todo programado

La victoria tuvo también una lectura táctica. Sánchez explicó que el plan pasaba por guardar energía para la segunda parte, especialmente en un día de calor y después de haber echado en falta más fondo de armario en partidos anteriores. «Hoy hemos guardado balas muy importantes en el banquillo que han dado un aire fresco», apuntó el técnico, que destacó cómo las futbolistas que entraron después ayudaron a cambiar el ritmo del encuentro.

El Cacereño supo esperar, leer los espacios y castigar al filial rojiblanco cuando el partido empezó a abrirse. «Hemos dejado al Atlético hacer salidas, a veces en corto, que jugasen ahí en su campo y se confiasen, para que al final su línea defensiva adelantase», analizó Sánchez. De esa lectura nació una de las acciones decisivas, el penalti provocado por Yui, en una tarde en la que el equipo también tuvo ocasiones para haber ampliado más la renta.

Pero más allá del marcador, el entrenador se quedó con algo que considera esencial para afrontar lo que viene: la recuperación de la identidad. «Hemos vuelto a ese origen, hemos sido el equipo sólido y solidario en el esfuerzo», afirmó.

Trabajo coral

Ese mismo mensaje de equipo lo trasladó Cora Jiménez, autora del segundo gol. La protagonista abló de una satisfacción colectiva, no individual, pese a haber sido una de las protagonistas del partido. «Increíble, satisfecha con el trabajo que ha hecho el equipo. Nos hemos volcado todas, tanto las que empezamos en el once como las que han ido entrando luego», señaló.

Cora también destacó que el plan estaba muy interiorizado. «Teníamos súper claro lo que teníamos que hacer hoy», explicó la jugadora, que puso en valor tanto el trabajo de la plantilla como el del cuerpo técnico. Su gol cerró una victoria imprescindible, pero su discurso fue en la misma línea que el de Ernesto: disfrutar lo justo y volver cuanto antes a la concentración.

Porque el peligro, ahora, está precisamente en pensar que todo está hecho. El Cacereño depende de sí mismo, pero necesita completar el camino ante el Oviedo, un rival ya descendido y sin presión clasificatoria. Para Sánchez, esa circunstancia obliga a estar todavía más alerta. «Que el Oviedo no se juega nada, viene sin presión, y no podemos dejarnos ir con esas sensaciones», advirtió.

El técnico fue tajante al valorar la situación. «Nosotros no hemos hecho nada. Hoy es una victoria, hoy celebramos, pero mañana ya tenemos que estar focalizadas», insistió. El mensaje no era de miedo, sino de responsabilidad. El Cacereño ha llegado vivo al último partido después de una temporada de sufrimiento, pero la permanencia todavía exige un último esfuerzo.

Un paso más

Cora lo resumió con la misma prudencia. «Nos queda un pasito más», dijo tras conocer que el AEM también había ganado y que la última jornada volverá a ser de máxima tensión. «Todo lo que dependa de nosotras tenemos que ir al cien por cien por ello», añadió en declaraciones a Canal Extremadura Radio.

En el vestuario hubo alegría, alivio y celebración. Pero contenida. Sin perder de vista que el próximo fin de semana volverá a haber otra final. «Un ratito de celebración, pero ya mañana con el mono de trabajo», avisó Cora.

Ese es ahora el estado del Cacereño Femenino: feliz por haber recuperado su mejor versión en el momento más necesario, pero consciente de que la permanencia no se celebra antes de tiempo. El triunfo ante el Atlético B le ha dado vida, confianza y una posición de ventaja. El reto, ahora, es no confundirse. La temporada se decide en casa, ante el Oviedo, y dentro del club el mensaje ya está marcado: cabeza fría, nada de relajación y un último paso por dar.