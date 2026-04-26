El Cáceres no se rinde pese al -12, que ve "demasiado castigo"

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad tendrá que remar duro en Ibiza si quiere seguir vivo en el ‘playoff’ de Segunda FEB. La derrota por 72-84 ante Sant Antoni en el partido de ida disputado este sábado en el Multiusos dejó un marcador exigente, aunque Jacinto Carbajal quiso transmitir un mensaje de confianza tras el encuentro. El técnico verdinegro admitió que el resultado final fue «demasiado castigo» para lo visto sobre la pista y defendió que la eliminatoria sigue abierta antes de los segundos 40 minutos.

«Creo que hemos ido de menos a más. No hemos terminado de entrar bien en el partido en el primer cuarto, nos vamos con 11 puntos de desventaja y al final acabamos en 12», analizó Carbajal, que habría preferido viajar a Ibiza con una renta más corta en contra. «Me parece demasiado castigo. Creo que el partido estaba para que Ibiza se lo hubiera llevado por seis o siete puntos», aseguró.

El entrenador señaló que su equipo fue «aprendiendo a jugar el propio partido», endureciendo el choque y mejorando en defensa, aunque reconoció que el Sant Antoni demostró oficio en los momentos importantes. «Cada pequeño detalle o cada error que teníamos nos lo han castigado», explicó.

Patrick Lima intenta superar la defensa de Greg Gantt. / Jorge Valiente

Los triples

Uno de los aspectos que más condicionó al conjunto cacereño fue el bajo porcentaje desde la línea de tres, anotando solo 6 de los 24 intentados. Carbajal recordó que su equipo ha sido uno de los mejores del Oeste en ese apartado, pero esta vez no encontró comodidad en el lanzamiento exterior. «Hemos tenido buenos tiros abiertos. A poco que en Ibiza subamos el 25% que hemos tenido podemos ir a un partido distinto», apuntó.

El técnico también lamentó que el Cáceres no pudiera aprovechar varias opciones para apretar más el marcador. Según explicó, cada vez que su equipo se acercaba, Sant Antoni encontraba una respuesta. «Nos acercábamos, teníamos esos siete puntos de diferencia para meternos, fallábamos una clara y ellos en la transición nos lo penalizaban con un triple. Eso ha pasado demasiadas veces», indicó.

El tramo final dejó una sensación especialmente amarga en el banquillo local. El entrenador reconoció que en los últimos minutos el objetivo era reducir la desventaja lo máximo posible, pero el Cáceres no encontró el acierto ni la serenidad necesarios. «Se trataba de ir restando puntos, que siete era mejor que ocho, que seis era mejor que nueve. Pero en esos dos últimos minutos no hemos tenido ese acierto y ellos sí han sido capaces de meter un triple, coger un rebote ofensivo y penalizártelo», resumió.

Fotogalería | Las imágenes del Cáceres Patrimonio - Sant Antoni Ibiza / Jorge Valiente

Los árbitros

También fue preguntado por el criterio arbitral. «No han estado mal, pero no me ha gustado mucho el criterio de las faltas de ataque que nos han pitado. Nos han penalizado con cinco o seis, que me parecen muchas», señaló. A su juicio, esas acciones pesaron en un final en el que «cada posesión era oro». Además, apuntó que Sant Antoni logró frenar el ritmo del Cáceres con faltas tácticas. «No hemos corrido todo lo que nos hubiera gustado. Ellos han sido inteligentes en ese aspecto», valoró.

Pese al golpe, insistió en que el Cáceres tiene esperanzas. Subrayó que todo dependerá del contexto del partido de vuelta en Ibiza. «Este equipo puede estar preparado para todo y lo vamos a intentar. Ibiza es un equipo muy serio, pero también es un equipo mortal como todos», apostilló.