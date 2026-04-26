El Capex arranca la Liga Joma con una tercera posición

El Capex comenzó su andadura en la Liga Joma de División de Honor con un tercer puesto en el encuentro disputado este sábado en la pista Jardín del Río Turia de Valencia. El conjunto extremeño, representante regional en la máxima categoría nacional de clubes de atletismo, firmó 126 puntos en una jornada en la que se midió al CA Fent Camí Mislata, al Trops-Cueva de Nerja y al Cornellà Atlètic. La victoria fue para el Fent Camí Mislata, con 157 puntos, por delante del Cueva de Nerja, segundo con 146. El Cornellà cerró la clasificación con 94.

El equipo de Villafranca de los Barros dejó varias actuaciones de nivel en una primera jornada exigente. Dani Rodríguez fue uno de los nombres propios del Capex al imponerse en los 200 metros con un tiempo de 21.27, por delante de Cai Kekanwa Caldi Crawford, del Cueva de Nerja, y de Albert Romeo Barceló, del Fent Camí Mislata. En la misma prueba, Mario Mena fue quinto con 21.81, aportando también puntos al casillero extremeño.

También brilló David Barroso en los 800 metros, donde consiguió la victoria con 1:53.08, mejor marca de la temporada, en una prueba en la que Raúl Villalonga completó una buena actuación del Capex con la cuarta posición y un registro de 1:55.31.

Más nombres

El conjunto extremeño cerró además la jornada con pleno de triunfos en los relevos. En el 4x100, el cuarteto formado por Arnau Monné, Daniel Rodríguez, Mario Mena y Gonzalo Sabin Lamborena ganó con 40.71. Poco después, el Capex volvió a imponerse en el 4x400 con Txemari Berrueta, Óscar Crespo, Daniel López Vergel y David Barroso, que firmaron 3:10.43.

En lanzamientos, Filipe Fernandes Vital e Silva fue tercero en disco con 52.63 metros, mientras que Miguel Lázaro acabó quinto con 43.71. En jabalina, David Agudo fue cuarto con 59.03 y Eloy Isla quinto con 55.50, dos resultados que mantuvieron al Capex en la pelea por la tercera plaza.

La jornada también dejó puntos importantes en pruebas técnicas y de fondo. Gonzalo Sabin Lamborena ganó los 110 metros vallas con 13.97, Álvaro Calderón fue cuarto en los 3.000 con 8:13.51 e Iker Flores quinto con 8:13.79, ambos con marca personal. En la marcha, Iván López fue tercero en los 5.000 metros con 20:03.01 e Iván Molina, cuarto con 20:35.85.