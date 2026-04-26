El Coria se desmelena y se la jugará en Alcalá

4-CORIA: Alonso, Currás, Domínguez, Tapia, Jacobo, Sergio Gómez, Bautista (min. 64, Iñaki León), Benji (min. 71, Mercadal), Antonio Hernández (min. 77, José Antonio), Adri Pérez (min. 71, Dawda) y Tomy (min. 64, Mba). 0-ELCHE ILICITANO: Bosch, Nico Salvador (min. 46, Choco), Sina, Fernández, Martínez (min. 61, Konaré), Delgado, Carlos Martín, Piri (min. 62, Sciancalepore), Álex Sánchez (min. 72, Ceri), Herráiz (min. 46, Padilla) y Piera. GOLES: 1-0, min. 26: Antonio Hernández. 2-0, min. 31: Benji. 3-0, min. 56: Tomy. 4-0, min. 58: Adri Pérez. ÁRBITRO: Marcos Rodríguez, del colegio andaluz. Mostró tarjeta amarilla al local Mba. INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la jornada 33 del campeonato nacional de Liga de Segunda Federación, grupo V. Unos 950 espectadores en las gradas de La Isla, entre ellos exjugadores del club celeste como Iván Fernández, Joserra y el mediático Mariano Carmona.

El Coria se jugará en Alcalá de Henares, en la última jornada de la liga regular, su clasificación para el 'playoff' de ascenso. A los celestes les servirá el empate ante el Alcalá después de golear este domingo con autoridad al Elche Ilicitano en La Isla (4-0).

Contundente triunfo del Coria, que se impuso por 4-0 a un inoperante Elche Ilicitano que llegó a tierras extremeñas con los deberes hechos y apenas inquietó a los celestes. El conjunto de Rai, por el contrario, afrontaba la primera de las dos finales que le quedaban hasta el final de la liga regular, y desde el inicio dejó claro que quería encarrilar el encuentro cuanto antes para evitar dudas con el paso de los minutos.

Aun así, el primer susto fue visitante. Una pérdida en la defensa local permitió a Álex Sánchez recibir en buena posición, pero cuando el delantero se disponía a disparar apareció Bautista para interponerse y mandar el balón a córner.

El aviso despertó definitivamente al Coria. En el minuto 10, Benji se plantó solo ante la portería de Bosch, pero un defensor le agarró en la frontal del área. El centrocampista, pese a la acción, trató de dar continuidad a la jugada, que acabó despejando la defensa ilicitana.

Dominio absoluto y gol

El balón era del Coria y Tomy tuvo la siguiente oportunidad, aunque no acertó a resolver cuando se quedó delante del portero visitante. El dominio local fue creciendo hasta que Benji, desde la banda derecha, puso un gran centro a la cabeza de Antonio Hernández, que firmó el 1-0 en el minuto 26. El Coria cumplía con las expectativas y daba el primer paso hacia una victoria imprescindible.

La única aproximación clara del filial ilicitano llegó por mediación de Piera, que remató de cabeza por encima de la portería de Alonso. Poco después, en el minuto 31, el partido quedó prácticamente sentenciado. Benji aprovechó un rechace de la defensa para conectar una fuerte volea y colocar el 2-0 en el marcador.

La segunda parte tuvo poca historia. El Coria, cómodo con el resultado, siguió encontrando facilidades ante un Elche Ilicitano que acumuló errores defensivos. Las ocasiones se sucedieron, con Adri Pérez como uno de los protagonistas. El jugador celeste incluso estuvo cerca de ampliar la renta con un disparo desde el centro del campo.

Redondeando

El marcador volvió a moverse en apenas dos minutos. En el 56, Tomy hizo el tercero, y en el 58, Adri Pérez firmó el 4-0 definitivo para completar una tarde redonda en La Isla.

Desde ese momento, la afición celeste empezó a estar más pendiente de lo que ocurría en el partido entre el Quintanar del Rey y el Alcalá. Una victoria castellano-manchega habría dado la clasificación matemática al Coria para el 'playoff', pero el empate en ese encuentro obliga a los de Rai a jugarse el billete en Alcalá de Henares. El Coria llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo. Un empate le bastará para disputar el 'playoff' de ascenso.