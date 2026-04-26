Fran Beltrán cree en la épica del Mérida para alcanzar el playoff pese a la distancia

El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, reconocía tras caer ante el Arenas (2-0) el pasado viernes que «es extremadamente difícil, pero no imposible» que su equipo termine entre los cinco primeros puestos que dan derecho a jugar los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda.

La jornada, además, no ha acompañado a los intereses emeritenses. Antes de comenzar el fin de semana, el Mérida estaba a dos puntos de la zona de promoción, pero ahora la distancia se ha ampliado hasta los cinco. El Pontevedra, que empató 1-1 con el Celta Fortuna, ocupa la quinta plaza con 53 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid Castilla tras imponerse por 1-2 al Talavera. El Mérida se queda con 48 y, entre los romanos y el ‘playoff’, aparecen también Unionistas, Barakaldo y Ponferradina.

Cuatro finales para seguir creyendo en el ‘playoff’

Restan cuatro jornadas y los emeritenses están obligados a ganar «las cuatro finales, y para eso debemos tener una mentalidad de hierro, el primero yo, que tengo que analizar cómo puedo ayudar más y mejor a los futbolistas», apuntó Beltrán.

El técnico analizó el choque indicando que la primera parte había sido «igualada», aunque admitió que «ofensivamente, ellos estuvieron mejor que nosotros». «Necesitábamos hacer un partido largo con buenos cambios en la segunda parte, porque veníamos de jugar el domingo en Galicia, con pocos días de descanso y dos viajes tremendos», explicó.

La imagen de su equipo tras el descanso fue mucho mejor. «Hemos sido muy superiores al rival», defendió Beltrán, que destacó que el Mérida había tenido «ocho disparos a puerta y un palo, todos desde dentro del área. Ocasiones muy claras, pero si queremos estar arriba tenemos que controlar todos los detalles, yo el primero».

El primer detalle no controlado llegó en la acción del primer gol. «Tenemos una ocasión para el 0-1, nos hemos quedado lamentando con cuatro jugadores cerca del portero para evitar sacar rápido, nos han corrido», explicó el entrenador. Esa transición acabó con el tanto de Lartitegi. «Después del gol hemos tenido ocasiones», añadió, con una especialmente clara en un remate de Sofiane, solo, al borde del área, que mandó arriba. Antes, entre el propio delantero francés y algún remate de otro compañero, habían convertido a Anartz Peña en la estrella de su equipo con intervenciones de mucho mérito.

A pesar del buen juego, los romanos no marcaron y llegó el segundo detalle no controlado que destacó el entrenador: el segundo gol, ya más allá del minuto 90. Para Beltrán, supuso «un descuento más, como el día del Guadalajara y otros partidos fuera, en los que perdemos cinco minutos para poder seguir atacando y puntuando». «Hay detalles que en ocasiones de tanta igualdad tenemos que hacerlo mejor, no hay excusa ninguna. Teníamos que hacer un partido para ganarlo hoy o, como mínimo, para no perderlo», lamentó.

Ante la falta de contundencia romana, el técnico insistió en la eficacia del rival: «Ellos han hecho un buen partido, han disparado tres veces a puerta y han ganado 2-0. Eso habla de que tenemos que ser más contundentes». Concluyó el análisis del encuentro indicando que «hemos tenido la capacidad de generar ocasiones claras; en condiciones normales deberíamos haber ganado el partido por cómo estábamos jugando, pero no hemos marcado gol».

Pese al golpe clasificatorio, Beltrán mantuvo un hilo de esperanza al afirmar que «esta competición te da opciones». La primera de las cuatro finales será el próximo domingo, a las 16.00 horas, en el Romano José Fouto, ante el Lugo. Para dicho encuentro, Beltrán no podrá contar con Gio Almeida por acumulación de tarjetas.