Paula Josemaría y Bea González alargan su racha dorada en Bruselas

Cuatro finales seguidas. Tres títulos consecutivos. No cabe ya duda de que la de Paula Josemaría y Bea González es la pareja de 2026. La extremeña y la andaluza iniciaron el curso con ciertas dudas, pero su explosión ya es definitiva y este domingo se han colgado en Bruselas su tercera corona del año tras ganar en la final a Gemma Triay y Delfi Brea en dos sets, 7-5 y 6-2.

El Premier Padel P2 de Bruselas confirmó una tendencia que ya no parece pasajera. Paula y Bea volvieron a imponerse a las número uno del mundo, esta vez con más autoridad que nunca, y reforzaron la sensación de que han encontrado el punto exacto de madurez, confianza y agresividad para discutir el trono del pádel femenino. Si en Miami el triunfo tuvo valor de liberación y en Giza supuso una prueba de resistencia tras más de tres horas de batalla, en Bélgica llegó la demostración más contundente.

La final volvió a reunir a las dos parejas que están marcando el pulso de la temporada. Era la cuarta final consecutiva entre ambas. En Cancún golpearon primero Triay y Brea, pero desde entonces la dinámica ha cambiado por completo. Miami, Giza y ahora Bruselas han caído del lado de Josemaría y González, que han transformado las dudas del inicio en una candidatura muy seria al número uno.

Bea y Paula se abrazan tras el triunfo en Bruselas. / Premier Padel

Paula y Bea imponen su ritmo en Bruselas

El partido empezó con Paula y Bea mandando desde la actitud. Entraron más decididas, más agresivas y con mayor claridad para llevar los intercambios hacia su terreno. La jugadora de Moraleja estuvo muy firme en la dirección del juego y Bea González, siempre intensa, apareció en la red y en defensa para sostener los momentos de mayor exigencia. Esa superioridad les permitió abrir brecha y colocarse 4-2, incluso con opciones de ampliar aún más la ventaja.

Triay y Brea, sin embargo, no son líderes del ranking por casualidad. Cuando el primer set parecía inclinarse con claridad hacia el lado de la moralejana y la malagueña, reaccionaron con carácter. Delfi Brea elevó el nivel, alargó los puntos y arrastró a su compañera en un tramo de mucha presión. Recuperaron el break, encadenaron tres juegos y llevaron el parcial hasta el 5-5. Ahí estaba, otra vez, la prueba mental.

Y ahí volvió a responder la pareja número dos. Lejos de acusar el golpe, Paula y Bea recuperaron el control justo cuando el partido entraba en zona caliente. Volvieron a morder al resto, ajustaron la selección de golpes y cerraron la manga por 7-5, un desenlace que tuvo mucho de mensaje: incluso cuando Triay y Brea encuentran la forma de volver, Josemaría y González ya tienen recursos para no descomponerse.

El segundo set fue mucho más claro. Con el impulso del primer parcial, Paula y Bea se soltaron definitivamente. La extremeña dominó muchos tramos con una lectura impecable, buscando los espacios, variando alturas y obligando a Triay a jugar incómoda. Bea, por su parte, multiplicó su presencia. Defendió bolas imposibles, aceleró cuando tocaba y convirtió cada punto largo en una carga de desgaste para sus rivales.

Enfrente, Triay fue perdiendo precisión y acumuló más errores de los habituales. Brea intentó sostener a la pareja, pero también acusó el desgaste físico. La final, que había tenido un primer set de máxima tensión, se convirtió en una exhibición de Paula y Bea en la segunda manga. El 6-2 cerró el partido sin discusión y dejó una imagen poderosa: las número uno acabaron sin soluciones ante una pareja que crece semana a semana.

Tercer título seguido y candidatura al número uno

Las estadísticas reforzaron esa sensación de dominio. Josemaría y González generaron 11 bolas de break y convirtieron cinco, firmaron 46 puntos ganadores frente a los 34 de sus rivales y cometieron menos errores no forzados, 21 por 29 de Triay y Brea. Más allá de los números, la diferencia estuvo en la forma de competir: Paula y Bea fueron más valientes, más constantes y mucho más eficaces en los momentos decisivos.

El título de Bruselas supone además un salto simbólico. Hasta ahora, las victorias en Miami y Giza habían llegado en finales largas, durísimas y resueltas en tres sets. Esta vez, Paula Josemaría y Bea González derrotaron a Gemma Triay y Delfi Brea por la vía rápida, en dos mangas, y con una segunda parte de partido claramente superior. La brecha, al menos en cuanto a sensaciones, parece haberse estrechado al máximo en el ranking y ampliado sobre la pista.

Para Paula, la corona belga es otro argumento para pensar en grande. La moralejana atraviesa uno de esos momentos en los que todo fluye: confianza, lectura, carácter y una conexión cada vez más natural con Bea González.