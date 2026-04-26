El Al-Qázeres disfruta de la clasificación para el 'playoff', pero quiere más

Con una gran actuación de Raquel Laneiro, autora de 26 puntos y 7 triples, el Alter Enersun Al-Qázeres certificó este sábado su clasificación para el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge después de imponerse en la pista del Melilla por 70-75. Es un triunfo que su entrenador, Jesús Sánchez, valoró como una recompensa al trabajo realizado durante toda la temporada. Ahora espera el Osés Construcción de Ardoi a doble partido, el primero de ellos en el Multiusos el próximo fin de semana, con horario por decidir. El premio es acceder a una final a cuatro con una plaza de ascenso a la máxima categoría en juego.

El técnico destacó la seriedad de su equipo en un encuentro exigente y subrayó que una de las claves fue la regularidad mostrada durante el partido, en el que no quedaba otra que lograr el triunfo para prolongar la temporada. «Hemos conseguido ganar tres de los cuatro cuartos y, al final, conseguimos esta enorme alegría y esta enorme satisfacción que es la clasificación para los ‘playoffs’», señaló Sánchez tras el encuentro.

Quiso poner el foco en el recorrido de toda la campaña, más allá del resultado conseguido en Melilla. «El equipo ha trabajado muy bien todo el año. Hemos sido precisamente eso, un equipo durante toda la temporada, manteniendo una regularidad más allá de lesiones o de momentos puntuales», explicó.

También consideró que esta clasificación supone un premio merecido para todas las partes que forman el proyecto. «El grupo, el club y todo el mundo se merecía esta alegría», afirmó, insistiendo en que ahora toca saborear el éxito antes de pensar en la siguiente fase. «Ahora es un momento de disfrutar, de disfrutar este momento, y ya luego prepararemos y encararemos con toda la ilusión posible ese ‘playoff’», añadió.

«Partido muy duro»

Sobre el desarrollo del partido, Sánchez reconoció que fue un duelo muy trabajado y de gran dificultad. «Estamos muy contentos. Ha sido un partido muy duro», apuntó. Admitió que su equipo pudo haber abierto antes una diferencia mayor en el marcador, especialmente al final del tercer cuarto, pero también señaló los errores que impidieron romper el choque. «Hemos estado muy fallonas en el tiro libre y en algunas situaciones», lamentó.

Elogió al Melilla, al que calificó como un rival de mucho nivel. «Ellas son un señor equipo y lo harán muy bien en el ‘playoff’», indicó Sánchez, que recordó la capacidad de reacción del conjunto local en los minutos finales.

Pese al sufrimiento final, el entrenador del Al-Qázeres se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadoras. «Hemos jugado bien y ahora es el momento de celebrar», resumió. Según su visión, la clasificación refleja el esfuerzo acumulado durante el curso y abre una nueva etapa que el equipo afronta con ambición. «Todo el trabajo de dos años queda reflejado en esta clasificación y lo bueno es que veo al grupo con ganas de competir y de hacerlo bien en lo que nos falta», concluyó.