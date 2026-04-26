Sexto título de la Liga RibéSalat para el filial del Al-Qázeres

75 - MF RENOVABLES ALQÁZERES: Carmen Cambero (0), Sheila Gómez (0), Laura Moro (0), Blanca Rosco (11), Elena Alonso (3), Esther Sánchez (15), Malena Asprella (9), Valeria Becerra (0), Laura Martín (0), Carmen Suárez (22), Joanna Tolentino (0), Paula Romero (15). 65 - FERIAL PLAZA GUADALAJARA: Henar Nieto (18), Julia Salamanca (2), Andrea Santos (4), Marina Salamanca (6), Laura García (0), Sandra Sanz (11), Silvia Drake (1), Duna del Valle (12), Natalia Moya (11). MARCADOR POR CUARTOS: 18-13, 28-37, 57-49 y 75-65. ÁRBITROS: Antonio Balsera Pajuelo y Montaña Mendoza Holgado. Sin eliminadas.

El MF Renovables Al-Qázeres volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la Liga RibéSalat. El conjunto cacereño se proclamó campeón tras imponerse al Ferial Plaza Guadalajara Basket por 75-65 en una final intensa, competida y con constantes alternativas en el marcador, disputada este domingo en el Pabellón Universitario V Centenario de Cáceres.

Con este triunfo, el filial extremeño suma ya su sexto título liguero en la categoría, el quinto consecutivo, confirmando su fortaleza en los momentos decisivos y su condición de rival a batir cada vez que llega una fase final. Ahora competirá en la fase de ascenso a Liga Femenina 2.

La final reeditaba el duelo vivido a principios de año en Guadalajara entre cacereñas y alcarreñas. Y, como entonces, el encuentro respondió a las expectativas. Hubo ritmo, tensión, nivel en pista y en los banquillos, y un marcador que fue cambiando de dueño a lo largo del partido.

Jugada de la final. / Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha

El Al-Qázeres comenzó mandando en el primer cuarto, arropado por el factor pista y con una puesta en escena sólida. Sin embargo, el Ferial Plaza Guadalajara Basket reaccionó antes del descanso, marchándose por delante con nueve puntos de diferencia (28-37).

La remontada

La respuesta extremeña llegó tras el paso por vestuarios. El conjunto cacereño firmó un tercer cuarto determinante, con un parcial de 29-12 que cambió por completo el signo de la final. Ese arreón permitió al MF Renovables Al-Qázeres recuperar el mando y entrar en el último periodo con una ventaja de ocho puntos (57-49).

En el tramo final, el Guadalajara no bajó los brazos y llegó a acercarse en el marcador, manteniendo viva la emoción hasta los últimos minutos. Pero el Al-Qázeres supo gestionar su ventaja, resistió los intentos de remontada del conjunto alcarreño y acabó cerrando la victoria.