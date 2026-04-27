Ávila: «Este partido para nosotros era a vida o muerte»

El Badajoz mantiene intactas sus opciones de pelear por la primera plaza. El conjunto blanquinegro goleó por 5-0 a la Puebla y aprovechó la derrota del Don Benito en Villafranca para situarse a solo dos puntos del liderato cuando restan dos jornadas para el final del campeonato.

Tras el encuentro, Miguel Ángel Ávila se mostró satisfecho por la respuesta de sus futbolistas en un partido clave y valoró el momento que atraviesa el equipo. «Hemos hecho un partido muy completo. Era lo que teníamos que hacer porque este partido para nosotros era a vida o muerte. El equipo ha estado cómodo salvo un pequeño tramo de desconexión en la primera parte», señaló el técnico.

El entrenador destacó también la mejoría tras el descanso y quiso agradecer el respaldo de la grada. «En la segunda parte nos hemos vuelto a reactivar y estoy muy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Les doy la enhorabuena por el desempeño y las gracias a la afición por su apoyo», afirmó.

Sobre la situación en la portería, Ávila explicó la participación de Javi Fernández. «Queríamos darle el premio de tener minutos. Lleva varios días entrenando con nosotros y era el momento propicio», comentó, antes de elogiar el nivel general de los guardametas. «La portería está a un gran nivel. El trabajo de Juanma en la preparación de los porteros es espectacular», aseguró.

El técnico también tuvo palabras para Borja Domingo, autor de tres de los tantos. «Estoy muy contento por él. A los goleadores se les mide por rachas y el estado de ánimo de los delanteros pasa por hacer goles», explicó.

Mirando a Calamonte

Ávila reconoció que el tropiezo del Don Benito abre una nueva ventana en la lucha por el liderato, aunque recordó que no depende solo del Badajoz. «Hemos ido toda la temporada paso a paso, esperando un pinchazo del Don Benito. Hoy se ha producido. Estamos a dos puntos pero aún dependemos de ellos», indicó.

También quiso destacar la progresión de Thiago Alves, uno de los nombres propios del choque tras estrenarse como goleador. «Me alegro enormemente por él. Es un chico muy trabajador y humilde. Llegó en circunstancias complicadas a nivel físico, pero con esfuerzo está poniéndose al nivel de sus compañeros. A nivel humano es un diez», aseguró.

Cuestionado por la transformación del equipo desde su llegada, Ávila se mostró orgulloso del trabajo realizado. «Cuando llegué no pensaba a largo plazo, sino en el día a día y en convencer al jugador. Hemos ido introduciendo cosas y los futbolistas han asimilado conceptos. Estamos en disposición de soñar, pero siendo humildes. No hay que levantar los pies del suelo», recalcó.

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Por último, el técnico puso el foco en la próxima salida a Calamonte. «Nos centramos en lo nuestro. Nos da igual si está descendido o no. Lo único que hay que hacer es ir allí a ganar. Va a ser un partido complicado donde habrá que manejar todas las circunstancias», concluyó.