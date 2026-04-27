El Cacereño Femenino abre Pinilla gratis para el partido del año

El Cacereño Femenino quiere que Pinilla empuje más que nunca en el partido decisivo del próximo sábado 2 de mayo, a las 16.00 horas, ante el Oviedo Femenino. El club ha anunciado que la entrada al encuentro será gratuita y libre hasta completar aforo, una medida con la que busca crear un ambiente especial en el último partido de la liga regular, en el que estará en juego la permanencia en la Primera Federación Femenina.

El equipo cacereño recibirá al Oviedo, decimocuarto clasificado de la categoría, en una cita marcada en rojo. La entidad entiende que el apoyo de la afición puede ser determinante y por eso permitirá el acceso sin coste alguno a cualquier persona que quiera acudir al campo, sea o no abonada del Cacereño Femenino.

La decisión llega en una semana de máxima tensión, después de que el Cacereño Femenino haya dado un paso enorme con su triunfo por 0-2 ante el Atlético de Madrid B. Una victoria que dejó al equipo en una situación favorable para alcanzar la permanencia, pero que no ha cambiado el mensaje interno del vestuario. Tanto Ernesto Sánchez como Cora Jiménez rebajaron la euforia tras el partido y coincidieron en una idea: «todavía no hemos hecho nada».

Felicidad por el trabajo bien hecho

El técnico cacereño definió el encuentro en Alcalá como «uno de los mejores partidos en cuanto a colectivo de la temporada», satisfecho por la respuesta de un grupo que supo competir en un momento límite. Sánchez destacó el trabajo de sus futbolistas, la solidez del equipo y la capacidad para recuperar una identidad que considera clave para afrontar la última jornada. «Hemos vuelto a ese origen, hemos sido el equipo sólido y solidario en el esfuerzo», señaló tras una victoria que permite al Cacereño depender de sí mismo.

También Cora Jiménez, autora del segundo gol ante el filial rojiblanco, insistió en el valor coral del triunfo. La jugadora puso el acento en el esfuerzo de todas, tanto de las titulares como de quienes entraron desde el banquillo, y resumió el estado del vestuario con prudencia: «Nos queda un pasito más». El Cacereño celebró el triunfo, pero con la mirada puesta de inmediato en el Oviedo y en una cita que decidirá si el equipo continúa en la categoría.

Sara Carrillo hace el 0-1 de penalti ante el Atlético B. / Julia J. Funes

Porque se piensa que el peligro, ahora, está precisamente en creer que la permanencia ya está conseguida. El Oviedo llegará a Pinilla sin presión clasificatoria, una circunstancia que el cuerpo técnico considera un motivo más para mantener la concentración. El propio Ernesto Sánchez lo advirtió con claridad: «Que el Oviedo no se juega nada, viene sin presión, y no podemos dejarnos ir con esas sensaciones». Por eso, el mensaje del club y del vestuario es el mismo: cabeza fría, máxima intensidad y un último esfuerzo por delante.

Día de la cantera

Además del valor deportivo del encuentro, Pinilla vivirá una jornada especial para la entidad. Durante el descanso se llevará a cabo la presentación de la cantera del CP Cacereño Femenino. Las 150 jugadoras que forman parte de la estructura de base del club posarán sobre el terreno de juego en una imagen que pretende reflejar el trabajo de la entidad en la búsqueda, formación y visibilidad del talento joven.

Con la permanencia en juego, la entrada gratuita y el impulso anímico del triunfo ante el Atlético B, el Cacereño Femenino espera convertir Pinilla en un escenario de apoyo masivo para afrontar una de las citas más importantes de la temporada. El equipo llega vivo, con confianza y dependiendo de sí mismo, pero también con una consigna clara: no mirar atrás y completar el trabajo en casa.