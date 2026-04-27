El entrenador del líder de la Liga Femenina de baloncesto no dirigirá a su equipo en los 'playoffs' por acogerse al permiso de paternidad

Carlos Cantero no estará al frente del Casademont Zaragoza en los 'playoffs' por el título. El técnico madrileño acaba de ser padre de su primer hijo, Mateo, y va a acogerse al permiso de paternidad, por lo que deja temporalmente su cargo al frente del equipo. Arnau Ferreras, uno de sus ayudantes, será quien asuma esa función.

Así lo ha anunciado el propio club este lunes en un comunicado. "Casademont Zaragoza informa de que Carlos Cantero no dirigirá temporalmente al primer equipo femenino con motivo del ejercicio de su derecho a la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor, de conformidad con la normativa laboral vigente", ha señalado.

"Cantero quiere: “desear toda la suerte al equipo en estos play-off’s. Se que están preparadas”, indicó", continúa el comunicado. "Durante este periodo el club, adoptando las medidas organizativas oportunas para garantizar el normal funcionamiento de la actividad deportiva y del cuerpo técnico, informa de que Arnau Ferreras asumirá dichas funciones mientras dure esta situación", concluye.

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El Casademont Zaragoza afronta esta semana la primera eliminatoria de los cuartos de final por el título frente el Estepona, un cruce que se disputa a doble partido y que empezará el jueves en tierras malagueñas (20.00) para cerrarse el domingo en el Príncipe Felipe (18.30). El conjunto aragonés deberá afrontar esta parte decisiva sin su técnico, que ha dirigido al equipo desde 2021 y que acaba de renovar hasta 2028.